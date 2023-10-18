三大法人偏空賣超189億 台股再測16,200支撐

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外資賣超83億 三大法人10/18賣超台股189億

外資等三大法人周三（10/18）同步偏空，單日賣超台股189.92億元，令人側目者，係投信加入擴大調節行列，顯示法人短線偏空心態濃厚，大盤陸續跌破季線、月線及半年線，不排除再向前波低點16,200尋求支撐。

外資與陸資今賣超83.51億元；投信法人賣超29.01億元；自營商自行買賣部分係賣超10.17億元，避險部分係賣超67.22億元，合計單日賣超77.39億元。

業內人士指出，目前看起來，AI族群短線偏空架構成型，漸成「多頭不死、空頭不止」的指標，主因部分AI股融資餘額愈下跌愈見升溫，需密切觀察該族群是否呈現愈向下修正，愈演出惡性循環之連環套窘境。

另外，中東地區擴大戰事的變數風險持續升溫，使國際油價再度飆高，需防通膨再起疑慮，加上美國擴大限制AI晶片輸陸，使Q4之選舉行情、基本面轉機行情演出漸呈豬羊變色慘劇。短期加權股價指數雖可由大型權值股力挺，唯部分前波主流股下修底部區隱呈深不見底現象，不宜輕忽。

現階段看起來，市場資金逐漸轉進低價股、小型股運作，百元以上高價股與本益比相對偏高等相關股票，逢高暫宜減量經營，短期資金配置，似持有現金約7成靜觀其變，逢低適度找波段買點為宜。

（工商時報 數位編輯）

台積電挫11元AI倒地 台股放量下跌201點

受美國擬擴大晶片管制影響，台股今天開低走低，AI（人工智慧）指標股盡墨，台積電下跌11元，指數終場收在16440.91點，下跌201.64點，10日線、月線、半年線均告失守。

美股17日漲跌互見，多收在平盤附近，台股今天開低後賣壓持續湧現，盤中低點一度跌破16400點關卡至16398.76點，終場下挫201.64點，收在16440.91點，跌幅1.21%，成交值新台幣3484.23億元，以爆量長黑K棒跌破半年線16590點、10日線16571點、月線16509點。

晶圓雙雄今天漲跌互見，台積電19日即將召開法人說明會，股價開低走低，終場收在540元，下跌11元，跌幅2%；聯電凝聚人氣，盤中創下49.15元波段新高，終場以48.45元作收，上漲0.25元，漲幅0.52%，成交量達12.8萬張。

美國計劃擴大禁止向中國出口由半導體大廠輝達（NVIDIA）等企業設計的先進人工智慧晶片，台廠AI指標股盡墨，廣達、技嘉挫逾半根停板，收盤分別下跌5.42%、5.93%；緯創、緯穎收盤分別下跌3.91%及3.34%。

鴻海科技日活動今天在南港展覽館登場，輝達執行長黃仁勳現身站台，鴻海今天收盤下跌1元，收在105.5元，跌幅0.94%。

傳產類股方面，台北紡織展題材持續，聚陽、儒鴻表現抗跌，聚陽終場上漲3元，以368元作收，漲幅0.82%；儒鴻收盤上漲10元，收在534元，漲幅1.91%。

（中央社）

盤後》16200有撐？屏息權王法說

黃仁勳再度訪台效應難敵美國限制輝達晶片銷往大陸，科技股烏雲密布，台股周三開跌34.53點報16608.02點，AI成為重災區，IC設計、記憶體同樣修正，拖累電子股，最後半小時指數摔至16398.76點最低、大跌243.79點，然金融、鋼鐵、封測抗跌，紡織、塑化穩局，台股尾盤略微回升，量增長黑K棒守住16400，仍失守16500大關，以及10日線、月線、半年線之所有短均。

周三終場，加權指數下跌201.64點或1.21%，報16440.91點，成交量增至3484.23億元；櫃檯指數下跌2.74點或1.28%，成交量211.46點，成交量降至724.96億元。

台新投顧副總經理黃文清表示，整個型態從八月以來的區間整理格局不變，在16200有強勢支撐、萬七有壓的箱形格局下，以目前情況判斷，雖然AI利空消息發酵、以巴衝擊等負面因素持續觀察，但整體而言，衝擊時間已過，後續逐步消化利空，挾帶旺季效應，預估後續走勢不看淡，盤整後評估11、12月向上機會大。

黃仁勳再度訪台，AI題材仍有看頭，屏息周四台積電法說會，留意其對第四季展望。黃仁勳說明，台積電牽動AI晶片題材，是否已反應利空或是利空擴大，關注公司法說描述，影響台股箱型格局擴大與否，但預估不至於破底。操作上，仍宜布局旺季效應個股、AI概念、蘋概、油價塑化相關、金融、電動車零組件等。

權值王台積電(2330)摔至540元當日最低，失守季線，收跌11元或2%，影響台股89.38點最劇，AI重挫同樣拉低台股指數，廣達(2382)、智邦(2345)跌超過5%，分別蒸發指數14.01點、6.92點，聯發科(2454)下跌12元同樣影響台股6.04點。而千金股亞德客-KY(1590)大漲半根漲停，貢獻指數3.7點，塑膠股的南亞(1303)、台化(1326)齊漲1.5%以上同樣支撐台股超過1點。

AI遭空方狙擊，成交量前十大，跌近4%的緯創(3231)排第一，聯電(2303)、威盛(2388)、廣達(2382)、台泥(1101)、中鋼(2002)、定穎投控(3715)、英業達(2356)、長榮航(2618)、宏齊(6168)。其中緯創股價一度跌破90元關卡，創7月以來新低，爆出20萬張大量，廣達、技嘉(2376)、英業達(2356)均爆量創下波段新低；威盛大洗三溫暖，翻黑收在跌停價；中鋼則尾盤竄升拉紅；聯電創下近4個月高點。

AI爆量下跌，但輝達回應，預計新規短期內不會對公司財務業績產生實質性的影響，周四台積電法說會亦關注AI相關議題回應。外資圈仍看好AI伺服器族群後市發展，給予指標股「優於大盤」和「買進」評等，並將目標價調升。

鴻海科技日，鴻海、裕隆難以抵擋空軍，雙雙下跌約1%。

（時報資訊 葉時安）