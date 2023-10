鴻海科技日今日於南港展覽館舉行,現場展出7款新的電動車、電動巴士,其中一台白色的N7電動車的引擎蓋上,有英文落款。

原來,這是特地來台參加鴻海科技日的NVIDIA創辦人黃仁勳所提筆寫下的祝福,黃仁勳寫道:「To Young And My Friends At Foxconn EVS!Beautiful And Amazing.」

隨後,黃仁勳與鴻海董事長劉揚偉一起搭乘新款電動車Model B出場,展顯兩邊的好交情。