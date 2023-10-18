把關民眾用藥安全 竹縣藥政獲全國5大獎

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藥安、食安問題與民眾健康息息相關，新竹縣積極稽查藥安，日前榮獲衛福部「藥政稽查執行貢獻獎」、「中藥稽查績優獎」、「中藥（材）抽驗得力獎」、「中藥違規查處卓越獎」及「藥事照護服務傑出獎」等五大獎項。縣長楊文科肯定衛生局同仁為民眾用藥安全把關的努力，期許持續守護縣民健康，確保用藥安。

衛生局長殷東成表示，該局藥政稽查同仁積極對中、西藥局、藥商及醫療器材商，稽查管制藥品藥物、各類違規食品、化粧品及醫療器材等，並在夜市及地攤實地稽查，避免民眾購買到非法藥物、醫療器材與化粧品，維護消費者權益。

去年配合衛福部中醫藥司執行中藥監測計畫，針對縣內中藥販賣業者及市場、市集進行查核及抽驗86家次，在市場查獲無照藥商1件，抽驗13件中藥材中，查出2件偽劣藥，抽查中藥販賣業者149件中藥材飲片標示，查獲1件標示不符規定，均依藥事法規定處辦。

殷東成說，除了實體稽查，也針對網路無照藥商及違規中藥廣告共處辦30件，成果豐碩，這次獲得衛福部「中藥稽查績優獎」、「中藥（材）抽驗得力獎」、「中藥違規查處卓越獎」的肯定。

殷東成指縣內有慢性病的老年人用藥種類繁多，可能出現用藥錯誤、停藥、沒有遵循處方用藥的情形，該局積極與竹縣藥師公會合作推動多元藥事照護服務計畫。

針對具有2種以上慢性病、使用慢性病處方，且藥品成分達5種以上、領有2張以上慢性病連續處方箋等老年人，在社區辦理正確用藥宣導，建立更安全完善的用藥環境，獲得「藥事照護服務傑出獎」。

衛生局提醒眾謹守「正確用藥五不原則，「不聽信」他人推薦藥品，「不亂買」來路不明藥品，「不亂停藥」以避免病情惡化，「不共享」藥品給其他人使用，「不囤積」使用剩下的藥品。每個人的身體狀況不同，若有身體不適，應就醫治療或至藥局諮詢藥事人員，依照醫囑或藥事人員指示使用藥品，才能正確用藥，守護健康。