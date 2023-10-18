2023 Energy Taiwan正式開幕 台灣「伊比電力」首揭牌 擘劃風能新篇章

全球市值第二大、總部位於西班牙的伊比德羅拉電力集團（Iberdrola）首度參與台灣再生能源年度盛會 -「台灣國際智慧能源週 ENERGY TAIWAN」，並正式公開台灣伊比德羅拉公司新名稱「伊比電力」，強調集團具有生產、輸配、儲存以及創新運用再生能源及電力的全方位解決方案。開幕典禮吸引超過數十位來賓共同參與，熱鬧非凡。

台灣伊比電力總經理劉忠祐於開幕式致詞時表示：「伊比電力擁有世界級的風場建造與運維能力，我們帶著專業能力跟無比的信心來到台灣，期待台灣風力與海洋生生不息地貢獻再生能源成長。伊比德羅拉集團在全球離岸風場重鎮從北美、到歐洲至亞太包括台灣，預估2030年前投資離岸風電金額達300億歐元、總裝置容量超過30 GW。」

「台灣是我們在亞太地區播種深耕的重要一站，我們也被賦予在亞太建設離岸風場的重責大任，但這並不限縮我們探索更多元化的再生能源發展機會，包括儲能和氫能。伊比德羅拉不僅擁有儲能設備的實績，亦是全球少數已具有氫能製造示範設備的電力公司。我們將憑藉在國際市場的開發經驗及與在地供應鏈夥伴的合作，以大中部、果豐離岸風場投入區塊開發二期選商，以實際行動展現支持台灣能源轉型的決心。」

西班牙商務辦事處處長Eduardo Euba蒞臨開幕儀式時表示：「伊比德羅拉和其所在的畢爾包對我而言意義重大，因為我的雙親都曾在伊比德羅拉服務過。我們都知道台灣目前正邁向2050淨零碳排的目標，我深信，像伊比德羅拉這樣歷史悠久、具有堅強實績的能源公司，對於台灣的能源政策以及目標將能作出巨大的貢獻，而這不僅限於離岸風電，還有更多再生能源的領域也會一併受惠。」

在為期三天的展會，台灣伊比電力將從技術、財務、電網營運及發電和創新能源應用等多元面相，讓國、內外廠商了解伊比德羅拉站穩腳步超過170年的實力。在展會期間，我們將首次把已經在風場訓練使用的虛擬實境設備帶到台灣，讓參夥伴360度環觀賞位於德國、裝置容量約350 MW並於2017年底正式商轉的Wikinger風場。遠望浩瀚的波羅的海，搭乘著工作船仰望超過60公尺、重達630噸的管架式水基礎。與此同時，也能想像坐在直升機上俯瞰風機葉片製造、運載的景象。

除了能源和知識的交流，台灣伊比電力也致力於文化交流，將連續在Energy Taiwan第一天、第二天將準備限量西班牙點心包括：生火腿、西班牙香腸拼盤，炭烤帶骨香腸和當地知名的水果酒Sangria，提供好友們品嚐。伊比電力也預告在展期第二天，自辦第一場專注於離岸風電領域「漁業溝通」與「海洋生態保育」的座談會，期待透明的資訊公開、積極主動的溝通，能夠為離岸風電與利害關係人的永續共榮尋求解方。

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