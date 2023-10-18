瞄準綠能活絡開展商機 台塑、旭東環保共同推出離岸太陽能浮力系統

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有鑑於離岸太陽能為台灣有限面積下，需結合太陽能與風力發電最佳選擇，形成風光互補之海上發電廠。瞄準綠能持續開展活絡商機，台塑（1303）宣布，與旭東環保共同展出離岸太陽能浮力系統，擴大搶進綠能應用。

台塑董事長林健男表示，公司在綠能材料結合旭東環保，開發浮台專用原料，包括高度耐彎折HDPE管級料、耐壓型射出原料、耐燃型PF原料，浮台設計已獲全球53國專利，目前旭東環保在全球建置量達133MW。

此外，旭東環保自行開發離岸太陽能浮動系統，除採用台塑高強度原料之外，也使用台塑-福欣最新研發之446高抗蝕不鏽鋼。

強化應用利基開發，台塑創新開發新材料，並結合太陽能浮台業界翹楚、台灣本土業者旭東環保共同為綠能尋找新解方；共同建構台灣自有設計之100MW大型案場，整合上游原料、中游設計、下游承包本土太陽能產業鏈。

林健男指出，旭東環保為海上型箱網製造商，自1999年轉型為水面型發電系統整合商，取自過往研發海上結構經驗，將台塑HDPE強韌性用於太陽能產業，研發出抗風浪、高靈活度、不影響生態之太陽發電浮台。

在氣候變的影響下，能源轉型成為全球的當務之急，台塑開發一種抗污自潔塗佈劑，應用於太陽能面板使之具有自清潔的功能，可提高太陽能的發電效率，經樹德科大環境模擬測試,光電轉化率百分比可提升5.15％。自潔塗佈劑可提高太陽能板發電效率、節省清潔費用，對無法清理的屋頂或是大型太陽能發電站是很有效益的。

此外，台塑近年推展染料敏化電池（簡稱染敏電池DSC）應用耕耘也漸收成效。與傳統矽晶太陽能不同，染敏電池的最大優勢在於室內光線等弱光環境下仍可發電且電池的轉換效率不易受光照角度影響。

台塑與泓格科技合作開發無線緊急求救按鈕，透過染敏電池供電，無需佈線或更換電池，可依使用需求輕鬆更動安裝位置。與鉅康科技合作開發獨立式染敏電池電源模組，提供低耗電設備（例如IoT感測器）永續電源，可連接震動感測器用於檢測馬達健康程度，或連接漏水監測感測器可偵測大範圍域是否有漏水，或是結合環境溫濕度感測器，用於冷凍庫之冷管理。

台塑指出，與快意科技合作開發 Beacon 室內定位器，可佈建於室內、管架遮蔽等無GPS環境，定週期發送定位訊號，當人員攜帶接收裝置經過時，即可定位相對位置，結合染敏電池供電無需更換定位器電池或是另外裝配電源線。

元太科技攜手台塑、利永環球、瑞昱科技合作開發下一世代互動式智慧電子紙貨架標籤。該貨架標籤導入壓力感測器系統，可作為產品促銷、盤點等應用，讓電子紙貨架標不再只是顯示價格，配合不同的感測器應用讓電子紙貨架標籤更智慧化、可與使用者產生更多互動，但因功能增多導致耗電增加，需要使用染敏電池來滿足長時間使用需求。