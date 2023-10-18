台亞風能積極參與區塊開發3.2投標 能源周攜在地五感幸福啟航

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一年一度的能源周於18到20號在台北南港展覽館1館舉行，台亞風能表示作為目前唯一純本土的離岸風電開發商，目前已確定參與區塊開發3.2期投標，呼籲政府鼓勵畸零風場整合、並支持政府目前針對離岸風電國產化及競標等相關政策規劃。台亞風能也在展覽館K06 15A設置攤位，以海廢回收為主要視覺構成，並有在地五感品茗活動，邀請各界一同感受「起風了，幸福就來了！」的參展主軸。

台亞風能指出本次能源周已是台亞風能第二次參展，作為目前唯一純本土的離岸風電開發商，2022年已在台得標了第一個專案「蔚藍海彰化」風場（原名環洋專案，法國電力再生能源和台亞風能分別持有 80.1％ 和 19.9％ 股權），並且也已確定投標3.2區塊開發。

台亞風能表示，預計於3.2投標之專案是台灣首個整合畸零風場的案場，更未與目前預計投標的其他風場場址重疊。此不但是台亞的利基，也意味本土開發商以特殊視角切入海域整合、聯合開發、穩健耕耘台灣市場等優勢。台亞風能也指出，3.1階段風場均完成簽約，是台灣離岸風電一大里程碑。但3.2風場大多數重疊，也象徵本次可能是台灣固定式風場的最後一次大型投標，之後台灣迎來現有固定式風場已分配完畢，浮動式接手的新轉捩點。如何有效利用海域以滿足產業綠能及減碳需求，是台灣政府面對的新一階段課題，應以適當政策持續引導、鼓勵開發團隊。

而經濟部也於九月底正式公布3.2在地產業關聯及競標機制，台亞風能表示認同政府持續性的國產化政策，也肯定政策演進具彈性及可行性，更希望未來風場進入籌設及設計、生產時，政府能針對國產化廠商量能做務實考量，讓開發商能就實際情況儘早彈性調度，不至於影響到風場建置之時程。另因政府升格等相關行政作業，環評程序目前重新啟動，使開發商備標期減短。台亞風能呼籲經濟部及能源署維持目前之財務及技術評選標準，不應再進行較大變動，以免更加延長開發商備標所需時程。

此外，在產業關聯方面，台亞風能肯定政府在3.2階段針對不同意見整合提出之方案，兼顧自選項目及取得較大風場者應付出較高國產化之平衡規則，也將盡力支持政府關於國產化推動之政策方向。

在本次參展方面，台亞風能表示此次能源展的slogan為「起風了，幸福就來了！」，展場透過五感體驗設計，能聽見海浪潮起的聲音、海洋氣息沁入鼻尖；每天不定期的「品茗時段」：能邊享用清香四溢的苗栗銅鑼茶廠台灣在地好茶，配上苗栗、彰化等沿海特色名產，享受幸福好滋味！

台亞風能也把苑裡傳承300年的藺草編織文化，作為伴手禮，讓參展民眾能感受在地工藝與永續理念。台亞風能總經理吳坤達指出，「藺草草帽至少要有七道工序、耗時一百天才能完成，每一件作品，都是由在地藝師純手工打造，象徵台亞深入在地的永續精神。」

此外展場設計大量採用可回收材質，應用海廢寶特瓶作為主要視覺構成材料，減輕在地廢棄物負擔並且給予新生命，未來也能夠完全回收。此也象徵未來台亞風能將持續在台開發風場，耕耘台灣再生能源市場，讓本土人才、資本發光發熱、永續經營，是這次展場希望傳達的資訊。