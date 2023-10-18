《其他電》鴻準射4箭加速生醫布局 效益估明年起漸顯

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【時報記者林資傑台北報導】鴻海集團旗下機殼廠鴻準(2354)自2021年啟動生技產業投資，並透過國際育成孵化器H Spectrum+扶植具潛力的新創產業。鴻準表示，公司透過策略投資、併購、製造代工、產品銷售代理等4面向加速生醫領域布局，預期相關布局效益可望自明年起逐步發酵。

鴻準基於企業多元發展面向，除了既有的製造、加工、銷售外，2021年正式啟動生技產業投資，並於去年攜手永齡基金會，將創業培訓平台H.Spectrum加值為國際育成孵化器H Spectrum+，迄今已成功培育逾200組新創團隊，囊括400位跨領域生醫人才。

H.Spectrum+續去年選出10家生醫企業後，今年自183家團隊中選出13組具產業創新力高度展潛力的團隊，及3組具獨特創意的醫事人才，今（18）日舉行Demo Day總決賽，最終國內組由藥祇生醫、國際組由美國APMTD獲得鴻準投資暨合作意向書。

鴻準董事長呂軍甫表示，生技業除了產品力要強，國際銷售力、製造力更缺一不可。鴻準業務涵蓋3C電子產品系統組裝及機構零組件製造、加工、銷售等，不僅提供完整設計實力、快速製造能力與有效率的客戶服務，亦累積相當多國際知名品牌客戶資源與服務經驗。

呂君甫指出，台灣生技能量一直深受國際大廠重視，並把投資目標瞄準台灣生技新創團隊。紅隼希望透過H.Spectrum+扶植具產品力的優秀生技新創團隊，並透過鴻準優異的製造力與豐沛的國際資源，將產品銷往全球。

鴻準投資長洪偉仁表示，鴻準透過策略投資、併購、製造代工、產品銷售代理等4面向布局生醫領域，去年選出合作的美商宇心生醫、瑞愛生醫、上頂醫學影像3組團隊中，鴻準透過正式投資或協助取得產品關鍵零組件，使其得以順利量產、加速導入並擴大市場。

而鴻準今年新設衡準健康負責生醫相關業務，並收購睿宏醫聯取得醫療設備銷售通路，目前已有與多國內外併購案洽談中。同時，今年將爭取二類醫材代工訂單落地、並爭取國際一線大廠訂單，預期相關布局效益可望自明年起逐步發酵。