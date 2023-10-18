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台灣大寬頻推萬聖節片單 看恐怖片再抽電影票

  • 中時即時 陳大任
台灣大寬頻推萬聖節片，限時觀賞《月光光新慌慌》系列。（摘自MyVideo官網／陳大任台北傳真）
台灣大寬頻推萬聖節片，限時觀賞《月光光新慌慌》系列。（摘自MyVideo官網／陳大任台北傳真）

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萬聖節即將到來，台灣大寬頻推出萬聖節精選片單，陪民眾在家看影片感受恐怖氛圍，即日起申辦4K Android Box智慧聯網套餐，享光纖上網、數位有線電視、高畫質數位頻道、MyVideo等OTT精采影音內容。MyVideo首推新上架《鬼修女2 搶先版》，限時觀賞《月光光新慌慌》系列、《國定殺戮日》系列、《窒友梅根》等「布倫屋指定電影」，再抽將於27日上映的《佛萊迪餐館之五夜驚魂》電影票。

台灣大寬頻表示，MyVideo「單點強檔」必看全球斬獲逾150 億票房的年度鉅作《不可能的任務：致命清算 第一章》，續集動作電影推薦《私刑教育3 搶先版》，由奧斯卡影帝丹佐華盛頓主演，面對社會底層的不公不義挺身而出，31日前購買上述兩部電影的珍藏版，就抽電影周邊。

此外，MyVideo「豪華月租」熱門動漫首推《SPY×FAMILY間諜家家酒》第二季及《名偵探柯南 灰原哀物語〜黑鐵的神祕列車》；韓劇迷不要錯過《7人的逃脫》，人們為了金錢與權力彼此算計，展開復仇極限生存記；夜市擺攤實境秀《我們這一攤》，主持人胡宇威、王彩樺、夏和熙與藝人來賓們展開創業體驗，每周日晚上11點更新最新集數，31日前訂購豪華月租年繳1500元（原價3000元）。

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