西班牙Porcelanosa集團抵台「國王雙子星」新參數建築外觀公開

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

與台北雙星僅75米距離的國門地標「國王雙子星」，今(18)日舉行外觀局部面材記者會，由西班牙Porcelanosa集團亞洲區域經理Sergio親自出席介紹，介紹由Butech及KRION團隊所開發設計，未來將應用於新參數建築「國王雙子星」的建築外觀造型，現場實體並展示以1:1比例原型打造的雙曲線節點結構，讓眾人更加期待「國王雙子星」未來落成後帶給北車國門特區的世界級街廓景致。

高112米的「國王雙子星」由自巴塞隆納的西班牙建築團隊on-a，以嚴謹精算的參數建築幾何形式，透過輕量化且通透的巨型白色框架打造The Crown複雜高難度的皇冠造型，包覆著演繹雍容氣度的建築主體，讓前衛優雅的天際線勾勒出台北市最關鍵的未來與建築的獨特性。這個引人注目的外部結構由 250個節點模組所組成並由不同的模具製成，未來為了讓這棟建築的外觀完美呈現，西班牙Porcelanosa集團更指派旗下的工程技術團隊Butech來台，與未來負責營造工程的「豐興營造」攜手合作，期望讓這座皇冠幾何美學建築能有臻於完美的呈現。

繼富裔實業集團於信義計畫區松平路案，特別委託由前潤泰集團的建築專業團隊成立的「豐興營造工程」施工，再次攜手合作「國王雙子星」打造東西區精華地段頂級豪宅。「豐興營造」將持續傳承以「品質為依歸」的信念，貫徹統一施工圖與施工規範的整合，同時實施安全衛生守則與6S項嚴格環境管理，在2017年引進丹麥建築設計資源，將台灣當地經驗與國際知識庫融合，致力讓客戶享受安全、舒適、美觀、高質感的住宅精品。

而這次在「國王雙子星」，豐興營造不只負責施作最高耐震規格的SRC鋼骨結構，更在地工採用100cm厚連續壁並進行地質改良作業，來加強整體建築物的安全性；而重頭戲更是與西班牙團隊合力執行外觀皇冠設計的整合與安裝，豐興營造也表示，會秉持著一貫的職人精神，達成如期、如質之完工目標。

對座「台北雙星」唯有獨特才能留名！重慶北路國門大道「國王雙子星」以首都國門第一排之姿，1分鐘進台北雙星、2分45秒刷卡進機捷，75米對坐由美國SOM設計的「台北雙星」，全球同步的「世界大站」北車國門，國際城市潮流15分鐘生活圈正在成型；周邊擁有冠德明日埕E1E2、郵政雙塔、北門城市意象、交8與交9廣場、三菱倉庫與鐵道部園區活化等摩天商業大樓群與歷史建築活化，形成大車站特區城市藍圖，以新舊交融之美展現台北城市文化底蘊和面向未來的「城市客廳」。