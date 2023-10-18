中國經濟嚴峻挑戰 習近平外交態度微調

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中國國家主席習近平正為「一帶一路」10週年高調舉行國際峰會論壇。分析認為，習近平在面對嚴重的國內經濟問題之際，對部分外交議題改採溫和態度，除釋放澳洲記者成蕾，並邀請美軍參加軍事性質的香山論壇。

美國之音（VOA）今天報導，上週中國釋放了澳洲新聞主播成蕾，北京以國家安全為由拘押了她3年，這是中國與澳洲關係升溫的最新一步，也為澳洲總理訪中鋪平道路。

此外，美國受邀參加即將在北京舉行的香山論壇，這標誌著軍事交流的解凍；習近平上週還接見了美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）所率領的代表團，表現出善意。

中國此時穩定與美國的關係，可能會給中國帶來喘息的空間；外媒表示，習近平與美國總統拜登（Joe Biden）11月可能在亞太經濟合作會議（APEC）峰會時會晤。

報導指出，習近平在面對多年來最嚴重的國內經濟問題之際，對競爭對手和開發中國家的合作夥伴採取了和解態度。

中國的外交轉變正值習近平面臨各種壓力之際，其中包括因資本外逃、房地產危機和青年失業率高漲而加劇的經濟衰退。

美國智庫詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）高級研究員林和立（Willy Lam）表示，習近平正在與西方大國交好，以減緩跨國公司撤離中國的步伐，並且因應中國被切斷全球供應鏈的局面。

另榮鼎集團（Rhodium Group）分析師巴爾金（Noah Barkin）表示，目前，中國希望向世界保證，在商業方面一切照常進行；中國領導人熱衷於向外國投資者保證，他們與美國及其亞洲和歐洲盟友的關係不會陷入單向螺旋式升級。

不過，中國並沒有在所有問題上改變基調，像是並沒有放棄與菲律賓在南海議題上的對抗升級。

菲律賓軍方近日表示，中國海軍船艦在菲國於南海面積最大且位置最具戰略意義的中業島附近，試圖從菲船前方橫切而過，距離最近時兩國船隻僅隔350碼（約320公尺）。

但中國外交部則反擊，菲律賓是非法侵占中業島，嚴重侵犯中方主權。