網路口碑之星！美國威德獲保健品類獎項

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數據內容平台《DailyView網路溫度計》10月17日下午舉辦「2023第六屆網路口碑之星」頒獎典禮，邀請台北市長蔣萬安、台灣女董事協會創會榮譽理事長蔡玉玲、台大管理學院郭瑞祥教授及網路溫度計共同創辦人金志丞作為頒獎嘉賓。

WEIDER威德從2200個企業品牌中脫穎而出，榮獲《2023第六屆網路口碑之星》保健食品類別「領航創新獎」。美國威德超過85年歷史，益生菌台灣市佔第一。

美國威德鎖定現代人健康問題，包括消化道、睡眠、後疫情時代保養…等，持續研發不同功能「益生菌」產品。積極拓展佈局便利商店、量販超市、電商平台等多元通路，增加產品曝光並刺激買氣。

⾏銷操作面，威德邀請知名藝人代言，與專業營養師及網紅合作推廣產品，舉辦大小行銷與會員活動，提供會員各項專業服務及福利回饋，推升品牌好感度與網路能⾒度，整體品牌聲量成長2.9倍。

台北市長蔣萬安表示：「從30億筆大數據資料評比分析，獲選的企業品牌名副其實。感謝在場表現優異的企業品牌，一起為ESG努力，獎項是對企業品牌的肯定，鼓勵未來繼續一起朝共同的目標邁進。」

網路溫度計共同創辦人金志丞表示：「在疫情期間，市場及消費習慣變化很大，我們會持續尋找優秀的企業品牌，讓民眾知曉。」

美國威德亞洲執行副總 Maria Chen表示：「美國威德經過台灣市場超過10年的考驗，深受消費者喜愛。我們不斷嘗試新的行銷方式，用心服務回饋消費者。」

Maria Chen表示：「獲獎是對美國威德經營團隊的肯定，感謝消費者對威德的口碑與支持，期待未來能更多創新，提供更多產品選擇與健康知識，照顧消費者的健康及回饋社會。」

呼應《DailyView網路溫度計》公布的二大企業發展趨勢「永續ESG」與「AI人工智慧」，美國威德長期投入社會公益的投入，近4年在台灣的「威德眾星獎助計畫」，贊助大小體育賽事，給予年輕運動員健康補給品及財務支援，投入超過6000萬元。同時，台灣經營團隊今年啟動「AI智能諮詢系統」開發，期待最快明年能開始提供消費者更專業創新的健康諮詢服務。

美國領導保健品牌WEIDER 威德官方網站：https://pse.is/5bt39g