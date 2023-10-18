躍出銀幕！「2023台馬論壇」台北話合作

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

經過三年疫情，「台馬產業鏈結高峰論壇」在工業總會副理事林明儒與馬來西亞製造商聯合會（FMM）副會長李祖國共同主持下，18日終於擺脫螢幕視訊方式舉辦面對面實體論壇，探討台灣和馬來西亞如何在智慧與低碳轉型中從合作邁向雙贏。

這次論壇共促成3項合作案，紡織方面，鑒於馬來西亞電子封測產業需要大量的無塵室工作服，我紡織業者與馬來西亞當地業者合作，成功開拓智慧型及電子用紡織品在馬國及東協的市場; 生技方面，台灣再生醫學公司透過馬來西亞細胞治療協會鏈結馬國當地醫院，將共同執行再生醫療研究，藉此布局馬國再生醫療市場;智慧城市方面，台馬業者針對香菇、番茄、美生菜，合作發展AI 數位環控、食安數位平臺，與智慧溫室管理解決方案，成功將我國智慧農業轉型經驗複製於馬國分享。

這次論壇經濟部產業發展署副署長陳佩利、馬來西亞友誼及貿易中心首席代表Aznifah Isnariah Abdul Ghani、馬來西亞台灣商會聯合總會總會長林凱民、聯合國永續發展網亞洲總部副總裁胡永泰，與紡織、食品、生技、智慧領域業者均到場支持。

林明儒開場時表示，馬來西亞長期都是外資心中理想的投資地，除健全的基礎設施、成熟的勞動力，馬來西亞更是全球重要的封測聚落、清真產業樞紐，並為少數同時擁有RCEP、CPTPP等多個RTA身分的國家，使馬國外人直接投資表現特別亮眼。而台灣資通訊、智慧機械、醫療、物流管理在國際上極具競爭力，是全球產業升級的重要推手。林副理事長期盼在這波供應鏈移轉的浪潮中，臺灣與馬來西亞能強化互補與合作，克服地緣風險，促成臺馬雙邊貿易雙贏。

李祖國表示，FMM擁有1,2100多家製造業會員，是馬國重要的產業代表。作為馬國政府任命為工業4.0政策與2030年新工業大藍圖（NIMP2030）的委員及倡議者，FMM指出，台灣是馬來西亞重要貿易投資夥伴，尤其是聞名國際的半導體、資通訊技術，將為馬來西亞企業提供豐富的商機，例如NIMP2030旨建立的3,000家智慧工廠，便需借重台灣的技術和經驗，相信本年度論壇將為產業提供有意義的對話平臺，來廣泛探討疫後各項潛在商業合作。

陳佩利表示，台馬論壇為鏈結雙邊產業合作的重要平臺，7年來共促成44件合作案，累積近4,000人參與，這個數字顯示台馬雙方在經貿、科技、文化等各層面已有具體連結。特別是在全球地緣政治衝突下，台商供應鏈逐漸分流，許多臺商重新在馬來西亞建立新的生產基地，讓台馬合作更加密切。截至去年，我商在馬累計投資金額已達141億美元，成為馬來西亞2022年第12大外資來源。

台馬論壇運作機制，係由工總以大帶小，集結國內產、官、學、法人資源，包括紡織產業綜合研究所、食品工業發展研究所、資訊工業策進會、工業技術研究院、台灣經濟研究院等，希望藉由團體資源整合業界需求，將台灣軟硬實力輸出海外，輔導企業順利落地。