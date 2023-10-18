企業購綠電夯 新創團隊推全台第一「AI綠能採購平台」

隨著國際供應鏈永續浪潮、台灣能源政策和 ESG 需求的崛起，企業用戶紛紛提出RE100 目標。再生能源的不穩定性使得電力供應商和綠電購買者在簽署購電合約時，難以精確評估用電和發電之間的匹配關係，導致賣方浪費多餘的綠電，而買方則無法獲得足夠的綠電。今(18)日能源新創團隊慧景科技在「台灣國際智慧能源週」推出全台唯一的 AI 綠電採購平台，該平台利用 AI 基因演算法結合過去 6 年的發電資料，為供需雙方提供最佳電力匹配，實現綠電供應與需求的最大化效益。

根據能源局統計資料，與去年同期相比綠電轉供量已增長超過 217%，慧景科技產品總監陳韋婷指出，考量到國際供應鏈的壓力和躉售價格下降趨勢，明年轉供量的增長幅度預計將超越今年，以目前市場上公開之綠電轉供匹配結果來看，各售電業至少浪費 15% 到 25% 的綠電，這表示供應及購買雙方皆有損失，因此慧景科技結合其 AI 技術核心與累積 6 年之太陽能數據資料庫，開發出 AI 綠電採購平台，幫助售電業者在事前評估及事後追蹤用電戶的綠能採購效益，以減少浪費。

陳韋婷指出，綠電具有間歇性特性，例如太陽光電只在白天發電，且發電量受日照影響，故發電量會隨時間變化，如果某一時段發電量超過用電量，電廠的綠電無法完全被購買方使用，即為餘電，通常會以較低的價格回售給台電。相反，如果發電量小於用電量，用戶則必須向台電購買灰電，而售電業者如何減少電廠的餘電並滿足客戶需求是一個重要的挑戰，目前康舒科技旗下的售電業康展電力已經在該平台上使用。

轉供配比方案是一個最佳化的問題，如何決定將發電配置給哪些用戶、配置多少量才能達到最佳效益。陳韋婷說，慧景科技開發獨有的 AI 基因演算法，只要用電戶提供過去的電費單、於系統上選擇欲購置的發電案場位置，並填入配比目標「餘電比例」、「RE 目標」或「綠電購置度數」，系統將跑完數十萬種可能性，並自動計算出最佳解，大量減少售電業者計算出精準數據之時間。慧景科技不僅提供簽署合約所需的最佳配比，對於企業用戶來說，年度購買量和 RE 目標也會因天氣變化而有不達標的風險。慧景科技管理全台超過 5,500 座光電場，讓企業用戶根據實際情況調整用電和發電的匹配，同時提供各鄉鎮市過去 6 年的發電數據，以模擬未來綠能購買是否需要調整每月的購買量及裝置容量。