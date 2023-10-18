「卡式瓦斯瓶」成垃圾車危機 花蓮環保局：未落實回收將開罰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中秋節期間，民眾因烤肉使用卡式瓦斯瓶未能做好回收，任意丟棄垃圾車壓縮，恐引發爆裂，全國清潔隊傳多起相關事件；花蓮縣環保局呼籲，一定要做好回收，千萬不能與垃圾一起丟入垃圾車，避免發生爆炸起火，如果亂丟最重可罰6千元。

環保局說，瓦斯罐為高壓瓶罐的一種，屬於公告應回收容器，回收之前要先搖一搖，確認氣體是否排空，因為瓶內裝的液態燃料若經過擠壓、摩擦，容易產生火花造成爆炸。為確保民眾倒垃圾及清潔員作業安全，高壓瓶應交由回收車，千萬不能與垃圾一同丟入垃圾壓縮車，避免發生垃圾車起火等危險。

除了瓦斯罐，民眾或家中常使用的還有，防曬噴霧、髮膠噴霧、殺蟲劑、噴漆等以壓力填充容器，若沒使用完，也需找空曠處進行排空。

中秋節期間，因卡式瓦斯爐上的瓦斯瓶使用率大增，民眾未能妥善分類，任意丟棄垃圾車，導致垃圾車壓縮時傳出爆裂聲響，具有危險性，也危及清潔人員安全。如果亂丟這類瓦斯高壓瓶，可依廢棄物清理法處1200元以上、6000元以下罰鍰。

此外，環保局發現，有少數事業單位將「事業廢棄物」參雜於一般垃圾，隨意丟棄垃圾車，因這類有害事業廢棄物恐有因處理不當影響人體健康，或污染環境之虞，處理「事業廢棄物」須委託經政府許可的合法廢棄物清運業者進行清除，環保局已請各鄉鎮市公所清潔隊注意，若發現這類「事業廢棄物」亂丟，除當場拒收，也將依法開罰。