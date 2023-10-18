客戶下單謹慎 ASML估明年營收持平

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半導體製造設備商艾司摩爾（ASML）18日公布上季財報，儘管獲利優預期，但仍警告因客戶保留現金，下單保守，預料2024年該公司銷售額將呈現持平。

身為歐洲最大科技廠的艾司摩爾第三季（7到9月）淨利19億歐元（約20.1億美元），高於去年同期的17億歐元，且超越分析師預估的18.1億歐元。

艾司摩爾對明年的保守看法遜於市場預期。分析師原估該公司2024年銷售額將由今年的272億歐元增長至285億歐元。

執行長溫彼得（Peter Wennink）表示，「半導體產業目前面臨周期的底部，我們的客戶預期今年結束以前可望看見翻轉的轉捩點。」

但溫彼得亦說，「客戶對於需求復甦的力道，依舊感到不確定…我們預期2024年將是過渡的一年。」

艾司摩爾主宰光學微影設備市場，此類機台主要供應台積電、三星、英特爾等晶片製造商，每台動輒數億歐元。

艾司摩爾財務長達森（Roger Dassen）指出，客戶對於「現金、資本支出計畫非常謹慎，受此影響，他們對於下單也是非常謹慎」。

他提到，艾司摩爾仍有大約350億歐元的未出貨訂單，在不明確的2024年之後，隨著客戶在亞洲、美國和歐洲擴產，預計該公司將迎向強勁的2025年。