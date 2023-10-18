考量動物福祉 4項健康食品「廢除動物實驗」

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健康食品是經過科學驗證具有「保健功效」的食品，但部分業者透過動物實驗證實其功效，引發動保團體詬病。食藥署自2021年起陸續公告修正健康食品保健功效評估方法，今年10月16日預告修正「促進鐵吸收」，考量動物保護和福祉，草案中廢除動物實驗，預告期60天蒐集各界意見。

食藥署食品組長鄭維智說明，健康食品保健功效共有13個項目，包括抗疲勞、輔助調節血壓、牙齒保健、促進鐵吸收、骨質保健、胃腸功能改善、調諧血糖、不易形成體脂肪、調節血脂、免疫調節、輔助調整過敏體質、延緩衰老、護肝；2021年4月起已陸續公告修正前三項，逐步調整廢除動物實驗。

針對第四項的「促進鐵吸收」，食藥署本月16日預告修正「健康食品之促進鐵可利用率保健功效評估方法」草案，將名稱修正為「健康食品之輔助調節血鐵保健功效評估方法」。鄭維智說明，預告草案中刪除動物實驗、僅保留人體食用研究，並修訂受試對象條件，從「18歲至65歲女性」調整為「65歲以下成年健康女性」，受試人數從「每組不得少於30人」調整為「每組至少20人」。

食藥署副署長林金富表示，很多動保團體關注這個議題，食藥署持續努力，由於全世界大概只有台灣有健康食品，國外大部分稱為保健食品，針對健康食品的法規和國際上的評估，將會持續修正。

衛福部強調，健康食品本質仍屬食品，並沒有等同藥品的效果，亦無治療疾病的作用，若身體有任何不良狀況仍應循正常醫療管道診治，切勿自行食用誇大功效或宣稱療效的產品，以免花錢又傷身。