HAPPY GO點數巨樂部 千項好禮寵卡友 月月抽日本雙人奢華之旅

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迎接年底百貨週年慶大檔，串聯遠東集團會員點數生態圈的HAPPY GO重金打造成立「點數巨樂部」，以寵愛卡友無極限的精神，攜手集團內的百貨餐飲飯店共同打造驚喜兌點之旅。

即日起卡友打開HAPPY GO App一鍵加入點數巨樂部會員，就能參加開幕酬賓「星星相遇」月月抽活動，有機會贏得頂級奢華「星宇航空X星野集團 北海道滑雪度假村之旅」等行程，還有「週週點數樂透」，每週以最低HAPPY GO點數10點就可將兼具流行話題與尊榮體驗的數萬元獎項帶走。

另有「週二會員日」點數半價或小額點數可換到超過千項好禮，好康一波波就是要帶動卡友週年慶期間多多消費累點賺驚喜。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷執行副總經理李明城表示，迎接年底百貨最大檔的週年慶，HAPPY GO以扮演遠東集團旗下各百貨最佳買氣助攻手為目標，不僅配合各百貨週慶檔期推出「點點成金」活動，開放全卡友以HAPPY GO App輕鬆兌換遠東百貨和遠東SOGO百貨的電子紅利券，還加碼高消費和新客的點數回饋，HAPPY GO Pay也同步推出週年慶首四日點數10倍贈等優惠回饋活動。今年特別打造全新HAPPY GO點數巨樂部，精選台灣人出國首選日本經典行程，給予卡友最尊爵的驚喜回饋。同時希望發揮遠東集團的綜效，規劃「週週點數樂透」專區，結合獎券投注開彩的形式，以零碎點數就能買樂透，獎項選品則是集聚集團百貨、餐飲、飯店特色的時尚尊爵又好玩的服務體驗，以鼓勵會員週慶期間盡情消費累點，聰明消費得點還有機會讓點數發揮最高價值。

HAPPY GO即日起至12月31日推出三重優惠活動，首先下載開啟HAPPY GO App加入點數巨樂部會員，即可獲得由旅遊電商平台KKday客製化打造的旅日豪華雙人旅行抽獎資格，包含「星宇航空與星野集團 北海道五天四夜高端滑雪之旅」、「大阪星宇航空經典賞楓五日遊」還有「浪漫雪景迪士尼40週年機加酒5日遊」，月月抽旅日雙人機加酒行程驚喜回饋卡友。

除了月月抽獎之外，HAPPY GO App每週推出「週週點數樂透」專區，只要以HAPPY GO 10～30點不等的小額點數，點選對應獎項即可兌換樂透抽獎券，兌換越多中獎機會越高，包含「台北遠東香格里拉美食美景雙人同饗＆頂樓池畔跨年煙火派對」、「遠東百貨及遠東SOGO百貨萬元即享券」、「Asia 49亞洲料理及酒廊新北耶誕城雙人饗宴」、「Samsonite BEAMIX前開式指紋辨識行李箱」、「威秀MUCROWN頂級奢華電影院的私人包廂頭等艙座位及飯店級私廚餐點體驗」、「光影魔幻馬戲團小巨蛋跨年場」等10樣大獎。

而最受會員歡迎的HAPPY GO App「週二會員日」活動，在年底前也將祭出驚喜限量好禮券，卡友可以使用相當於半價的點數甚至更優惠的比例兌換包括愛買、寶雅、誠品生活、全家、迪卡儂、乾杯集團、點水樓等電子即享券，放大點數價值輕鬆換。

迎戰百貨週年慶，HAPPY GO推出「點點成金」助攻百貨週慶，卡友只要點選HAPPY GO App「點數兌換」專區即可兌換電子紅利券，包含遠東百貨即日起推出200點兌「100元電子紅利券」優惠，以及11月1日起至11月8日遠東SOGO百貨忠孝館、復興館及敦化館300點兌「200元週年慶電子購物金」活動，不同分店享有專屬電子紅利券，供卡友兌換和消費使用。此外，HAPPY GO App再加碼祭出消費滿5,000元加贈100點及新客贈50點優惠，鼓勵卡友享受便捷的數位化購物體驗。

HAPPY GO Pay週年慶期間放大點數回饋，卡友在週年慶期間至全台遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、SOGO plus 線上購物消費，使用指定六大銀行信用卡首四日享有點數10倍優惠，單筆消費滿6,000元贈600點，高消費金額最高再加贈3,500點。綁定遠東商銀信用卡於全台遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、TheMall遠企購物中心消費分期最高再獲得200點，週年慶期間每筆消費最高可享有4,300點點數回饋。此外，HAPPY GO Pay致力於提供卡友們豐富的優惠，再加碼祭出星展銀行(適用符合資格的原花旗信用卡)單筆滿20,000元可獲得200點活動，以及凱基銀行單筆滿12,000元贈300點優惠，搶攻週年慶消費熱潮。