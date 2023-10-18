陳俊聖：PC市況續回溫，AI PC不會一夕發生

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

進入下半年後，PC市況似有再進一步回暖，品牌廠宏碁（2353）第三季營收動能亦較前一季增溫、暫居今年高峰。董事長暨執行長陳俊聖表示，目前通路庫存已回到6～8周的正常水位，終端需求也看到一些季節性的需求浮現，宏碁也已經過產業低潮的壓力測試，除了有IPO的小老虎撐住，接下來還要找出更多的「反景氣」小金雞。

陳俊聖指出，第三季宏碁業績明顯回溫，PC市況也看到季節性需求的復甦，展望第四季的傳統假期銷售旺季，從宏碁在日前的美國亞馬遜會員日（Amazon Prime Big Deal Days）表現來看，旗下筆電及桌機產品從開跑初期即奪下銷售佳績，總結3天的會員日成績，宏碁旗下的Aspire系列筆電更在整體筆電產品中奪下銷售冠軍，可見下半年的季節性需求仍有浮現。

針對備受關注的AI PC，陳俊聖認為，對使用行為最大的變化是「從搜尋（search）變成發問（ask）」，目前大多的PC功能裡都已多少有導入AI應用，但他認為，生成式AI對PC最重要的影響，在於只要透過「發問」，就能直結生成出使用者所需的結果，這也是他認為最恰當的AI PC定義。但他也說，AI PC不會一夕發生，會是一個漸進式的過程，現在已經開始逐漸推進。

陳俊聖也坦言，景氣變化不定，重點是要維持營運韌性。在這幾年PC產業隨全球疫情起伏而起落之際，宏碁已成功推動七家子公司、新事業IPO，尤其在PC產業落於谷底時，宏碁靠著小老虎們的多元事業引擎撐住營運動能。

其中，並有三家「反景氣」的子公司，能在整體景氣不好的時候，生意逆勢成長，如提供跨國維修服務的海柏特、提供人力外包服務的智聯服務，和聚焦電競、遊戲的宏碁遊戲等。接下來宏碁也希望找出、並孵化更多的反景氣小金雞，為其強化多重事業引擎動能。