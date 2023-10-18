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降低宜蘭捕鰻苗風險 在地公司捐200件救生衣助漁民

  • 中時即時 李忠一
勞動部與宜蘭縣政府今天在頭城區漁會舉辦漁業防災說明會與救生衣捐贈儀式，勞動部次長陳明仁（左八）、宜蘭縣長林姿妙（左七）、頭城區漁會總幹事陳秀暖（左九）等人在捐贈儀式時合影。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）
勞動部與宜蘭縣政府今天在頭城區漁會舉辦漁業防災說明會與救生衣捐贈儀式，勞動部次長陳明仁（左八）、宜蘭縣長林姿妙（左七）、頭城區漁會總幹事陳秀暖（左九）等人在捐贈儀式時合影。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

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每年11月到翌年3月，宜蘭縣壯圍鄉等出海口常有漁民捕撈鰻苗，但從2021年起至去年，就有3人因未穿救生衣而溺斃，勞動部與宜蘭縣政府今天（18日）在頭城區漁會舉辦漁業防災說明會與救生衣捐贈儀式，盼能保障漁民安全。

宜蘭縣海洋所表示，鰻苗季期間，會有400至500人在岸際搶賺鰻金，主要捕撈地點有頭城、五結、壯圍等地出海口。但捕撈鰻苗風險高，漁業署指出，台灣漁民1年落海件數約20至30件，如果沒有穿救生衣，獲救率僅48％，穿著救生衣可提高到75％，很多漁民雖然船上有救生衣，但實際作業上漁民卻不常穿救生衣，希望漁民作業時可確實穿救生衣。

勞動部次長陳明仁指出，薛長興公司為保障漁民工作安全，主動提出捐出200件救生衣，感謝薛長興公司回饋社會的善舉；漁民在海上作業時，職災發生率比一般職業高，各式各樣的風險都有，而最後一道防線就是救生衣。

縣府勞工處表示，200件救生衣受贈的對象主要是捕鰻苗的漁民，鰻苗季期間也有一般民眾趁機賺外快捕撈鰻苗，縣府也有採購救生衣。海洋所說，民眾捕鰻苗也可到鄰近消防隊、岸巡登記借用救生衣。

縣長林姿妙表示，職業災害的發生不管是傷病或失能，往往會讓家庭陷於愁雲慘霧，甚至造成經濟困境；漁民出海應注意安全，避免在天候不佳時出海，並請穿戴救生衣及其他必要裝備，以確保生命財產安全。

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