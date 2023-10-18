降低宜蘭捕鰻苗風險 在地公司捐200件救生衣助漁民

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每年11月到翌年3月，宜蘭縣壯圍鄉等出海口常有漁民捕撈鰻苗，但從2021年起至去年，就有3人因未穿救生衣而溺斃，勞動部與宜蘭縣政府今天（18日）在頭城區漁會舉辦漁業防災說明會與救生衣捐贈儀式，盼能保障漁民安全。

宜蘭縣海洋所表示，鰻苗季期間，會有400至500人在岸際搶賺鰻金，主要捕撈地點有頭城、五結、壯圍等地出海口。但捕撈鰻苗風險高，漁業署指出，台灣漁民1年落海件數約20至30件，如果沒有穿救生衣，獲救率僅48％，穿著救生衣可提高到75％，很多漁民雖然船上有救生衣，但實際作業上漁民卻不常穿救生衣，希望漁民作業時可確實穿救生衣。

勞動部次長陳明仁指出，薛長興公司為保障漁民工作安全，主動提出捐出200件救生衣，感謝薛長興公司回饋社會的善舉；漁民在海上作業時，職災發生率比一般職業高，各式各樣的風險都有，而最後一道防線就是救生衣。

縣府勞工處表示，200件救生衣受贈的對象主要是捕鰻苗的漁民，鰻苗季期間也有一般民眾趁機賺外快捕撈鰻苗，縣府也有採購救生衣。海洋所說，民眾捕鰻苗也可到鄰近消防隊、岸巡登記借用救生衣。

縣長林姿妙表示，職業災害的發生不管是傷病或失能，往往會讓家庭陷於愁雲慘霧，甚至造成經濟困境；漁民出海應注意安全，避免在天候不佳時出海，並請穿戴救生衣及其他必要裝備，以確保生命財產安全。