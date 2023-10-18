愛四路夜市攤商盼改善硬體 童子瑋盼基市府協調先接水電

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緊鄰廟口夜市的愛四路夜市其知名度不亞於廟口，但相較位於仁三路的廟口夜市商家有固定攤架與水電管線，愛四路夜市則基礎設施仍顯不足，存在市容、安全、衛生提升空間。對此基隆市議長童子瑋日前召開協調會，希望市府能評估設立攤架之可能，並與屋主溝通接水電之共識，提升未來廟口商圈之市容。

童子瑋表示，愛四路夜市目前最主要的問題是攤商為非固定設攤，若需營業仍以向該處屋主以借水、電的方式進行。但實際情形又更複雜，因攤位後方的店面亦多是租客而非房東，造成借水電協商困難、成本高，有意願的屋主寥寥無幾。最終導致愛四路攤商水電管線紛雜凌亂、距離遙遠，連帶影響沖洗，造成衛生與市容問題，也影響民眾逛街感受。

愛四路攤販管理委員會主委陳慧君指出，多數商家皆有意願改善，短期希望能與就近的屋主協商接水接電，而長期目標則是希望能與仁三路廟口夜市的攤商一樣，能有固定的攤架遮風避雨，並設有獨立的水電管線，讓權責畫分更明確，攤商也能放心經營。

童子瑋強調，仁三路廟口與愛四路夜市均是基隆觀光的重點門面，也是市民消費經濟活動重點區域，多年的困擾應積極改善，並於協調會做出兩點結論。

其一是在一個月內，由市府產發處及工務處討論未來攤架設置的可行性，並請產發處先行聯繫愛四路騎樓屋主，來凝聚接水、電之共識，以求營造乾淨、衛生的形象提升市容為目標。

其二是一個月後，擇期邀集台電、台水、市府工務處、產發處、都發處、交通處、民政處等再召開協商會議，以謀求共識，提升廟口及夜市整體的商圈及品質。