就算1％機會也要拚銷陸 台東41間釋迦包裝廠資格送審

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台東鳳梨釋迦銷陸中斷近2年，經台東縣政府訂定「台東鳳梨釋迦輸往大陸品質管制規範」，達到有害生物清除率99％，今年6月20日獲陸方應允符合規範廠家可恢復出口，目前已有41間包裝廠完成場域改善，送交陸方審核。台東縣議會今參訪成果，民進黨議員簡維國質疑陸方未提明確檢疫標準，恐徒勞無功，對此，縣長饒慶鈴堅定回應「即便只有1％機會，仍要為台東農民努力」。

因應大陸以檢出有害生物「太平洋臀粉介殼蟲」為由，自2021年9月暫停台東鳳梨釋迦輸入，台東縣政府攜手台東大學訂定「台東鳳梨釋迦輸往大陸品質管制規範」，爭取恢復出口，並於今年6月20日獲陸方許可有條件復銷，期間辦理了5場次「鳳梨釋迦品質認證輔導課程」，共530名品管人員、41間包裝廠通過，造冊名單已送大陸農政單位審核 預計最快將於12月產季期間重啟銷陸。

台東縣議會今前往位於卑南鄉的陽光農產包裝廠參訪，廠區從進貨、選別、清潔到包裝出貨，除建立明確動線與空間區隔外，亦採取適當防護措施，全程於細目網籃內進行害蟲噴除作業，避免2次汙染。

台東大學教授李俊霖表示，台東大學自去年9月與縣府合作進行「台東鳳梨釋迦田間與包裝環境研究與改善計畫」，科學佐證有害生物清除率高達99％以上。

對此，民進黨台東縣議員簡維國提出質疑，到底陸方對於太平洋臀粉介殼蟲清除率的標準為何？「是99％還是99.9％，還是更高，還是根本沒有標準」，包裝廠進行場域改善，恐怕是徒勞無功。

面對議員疑慮，台東縣長饒慶齡先是低頭抱歉，接著回應「即便只有1％機會，仍要為台東農民努力，沒有任何的猶豫」。

國民黨台東縣議員楊招信也表示，等首批台東鳳梨釋迦恢復出口後，再來邊打邊走，在不影響國家尊嚴的前提下，視陸方要求予以配合。

台東縣農業處長許家豪說明，防檢局已建立通報機制，一旦銷陸的鳳梨釋迦抽檢出有害生物，台東縣政府獲報後，可經由產銷履歷向上溯源，至於遭檢出者將暫停銷陸1個月。