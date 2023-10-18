有機成長、併購與國際合作多軌並進 光鼎今明二年營運樂觀

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光鼎（6850）董事長蔡守冠18日在法說會中表示，隨著機台、試劑等產品市場的拓展，未來在在既有業務的有機成長、攜手集團子公司加速併購和擴大開展國際合作，強化全球通路布局等多軌並進策略下，樂觀看待今明二年的營運展望。

自2019年轉盈的光鼎，在機台、試劑雙核心主力產品拓展有成下，近四年（2019-2022）營收與淨利的年複合成長率分別為36％、203％。今年前三季合併營收1.58億元，年增7.81％，創下歷史同期新高，上半年EPS 0.71元，亦有不錯的表現。

今年6月間光鼎買下開啟基因100％股權，跨足癌症液態活檢領域；9月再成立持股60％的子公司科學基因，正式進軍基因檢測服務市場；並與日商大塚電子簽署合作意向書（MOU），將攜手搶攻日本超搶攻超高齡社會下的精準健康商機。

蔡守冠指出，光鼎為加速轉型升級並擴大營運規模，今年起採取積極型策略，藉由購併與策略合作、強強聯手，除可進一步提升自有品牌市占率外，更能加快進入基因檢測與臨床診斷市場，擴大產品的日常應用。

蔡守冠說，光鼎最新推出的Qsep Ultra是全球第一個整合核酸擴增（PCR）與生物片段分析的一站式自動化分析儀，在採樣後可直接上機進行全自動化分析，只需2個步驟即可輸出帶有軟體自動判讀的檢測報告。

該產品若搭配光鼎投入的癌症基因、遺傳性疾病、產前基因等檢測試劑相關應用，即可不斷擴大其臨床多元應用的價值，搶攻近年快速興起的預防醫療定點照護檢測（POCT）市場商機。目前Qsep Ultra正於包括日本在內的全球通路進行推廣。

此外，開啟基因與科學基因二家子公司都是為強化集團在大健康及精準醫療版圖的布局。光鼎擁有厚實的試劑與平台研發能量，可開發精準的檢測工具；開啟基因挾獨特的高階微量游離核酸純化技術，能進行前端的檢體萃取；透過科學基因則可直接面對消費者，與專業醫生團隊合作提供符合需求的專業檢測，未來母子公司強強聯手，將可有效實現個人化的精準醫療目標。