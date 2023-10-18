強化區域合作、打造亞太淨零之路 沃旭首度發表亞太離岸風電白皮書

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全球永續能源領導企業沃旭能源18日發布白皮書《打造亞太淨零轉型前進之路》，呼籲亞太市場攜手加快離岸風電建置速度、提高風場規模、著重長期價值而非價格、透過區域合作創造供應鏈綜效，以落實亞太區再生能源轉型目標。

沃旭能源在年度再生能源盛事－台灣智慧能源週，首度發表離岸風電白皮書，指出亞太地區對全球達成脫碳至關重要。各國政府皆制定了積極的能源轉型目標以降低對於化石燃料的依賴。此外，全球有超過三分之一加入RE100的企業總部位於亞太，對再生能源有大量需求，以維持其全球供應鏈競爭力。

沃旭能源亞太區總裁古沛明(Per Mejnert Kristensen)表示：「儘管目前全球離岸風電產業遭遇逆風，我們仍對亞太區長期能源轉型保持謹慎樂觀態度。透過亞太各市場攜手合作，產業、政府、社區能夠落實氣候行動，確保能源安全並創造經濟效益。於此關鍵時刻，我們必須攜手努力擴大離岸風場商業可行性以及建設規模和速度，並為自然環境、在地社會和經濟發展創造長期價值。」

沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示：「我們很感謝主管機關聆聽各界意見，對於台灣區塊開發第二期競標規範草案給予更多彈性。台灣現在做的決定將影響離岸風電未來發展以及是否能達成淨零轉型。作為再生能源領導企業我們致力如期如質落實離岸風電建置目標，為企業客戶提供可負擔的乾淨能源、為在地社區創造長期價值。」

在全球供應鏈、物流、人才激烈競爭中，亞太面臨落後風險，需創造長期有利的市場環境才能落實能源轉型。沃旭能源在白皮書中提出四點建議，包括擴大風場規模以吸引投資、加速並簡化申請許可流程、創造長期價值而非僅著眼於價格、合作建立具競爭力的區域供應鏈，為了促進亞太能源轉型，沃旭能源預計在2030年前在亞太區建置5 GW離岸風電裝置容量。