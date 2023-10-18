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產業發展署輔導金屬機電業淨零轉型 明新科大成果發表

  • 中時即時 羅浚濱
經濟部產業發展署在明新科大舉辦「數位製造管理加值計畫」輔導成果發表，邀請新模螺絲、俐慶鋼鐵、鼎康精機、南誠企業分享數位製造轉型心得及效益。（明新科大提供／羅浚濱新竹傳真）
經濟部產業發展署在明新科大舉辦「數位製造管理加值計畫」輔導成果發表，邀請新模螺絲、俐慶鋼鐵、鼎康精機、南誠企業分享數位製造轉型心得及效益。（明新科大提供／羅浚濱新竹傳真）

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經濟部產業發展署推動「數位製造管理加值計畫」，整合相關淨零資源，鏈結系統業者、大學校院及法人單位淨零減碳能量，啟動智慧化及低碳化的轉型，今年輔導金屬機電業者182家次加入轉型行列，18日在明新科技大學舉辦成果發表會，交流分享如何利用政府資源，助攻自身「數位＋淨零」雙軸轉型的效益。

產業發展署署長連錦漳表示，面對「2050淨零目標」，政府首要之務為加強協助中小製造業低碳化、智慧化，帶領產業更有效及更快速達到淨零碳排。由於金屬機電產業多為中小企業，若以單一個案型式減碳較不易落實，透過以大帶小模式，由中心廠的能量及經驗來輔助供應鏈，更能帶動整體供應鏈減碳的腳步及效益，促使業者邁向綠色商業營運模式。 會中邀請南誠企業、鼎康精機、俐慶鋼鐵、新模螺絲、新呈工業、一德金屬、太子螺絲、日堡全球等8家標竿企業，分享導入過程及成功經驗，鑄造品公會、表面處理公會、水五金協會、熱處理學會等相關產業公協會代表百餘人與會。

有「亞洲最佳智慧門鎖製造商」美稱的一德金屬，因加工製程繁複，產生大量碳排，率先啟動碳盤查找出碳排熱點，並擬定減碳策略和方法，導入數位管理平台及廢水回收技術，有效透過水資源再利用及製程，改善減少碳排量。該公司副總經理蔡賢淑表示，掌握碳排關鍵，讓公司的製程更有競爭力，以利接軌國際市場。

新模螺絲有30年專業螺絲製造經驗，產品100％外銷國際市場，為提升產品競爭力，重新規畫動線建立快速換模生產模式，提升生產排程的流暢性，同步導入智慧化生產系統，有效降低能耗使用及減少碳排放量等效益。新模螺絲特助郭俊廷感謝產業發展署提供全方位資源，相信在政府協助下，扣件產業將更具備淨零減碳能量，也更有信心因應未來國際碳稅機制。

連錦漳指出，產業發展署將透過一站式服務平台，整合相關政府資源，全力協助產業推動轉型再升級，讓企業快速接軌國際數位及淨零潮流，也期望這次成果發表會能擴散成功經驗至整體產業，鼓勵更多廠商投入轉型行列。

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