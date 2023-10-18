虎尾科大與嘉科實中策略聯盟 2校共同培育無人機人才

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雲林縣虎尾鎮虎尾科技大學與嘉義縣朴子市嘉科實驗中學，18日在虎科大簽訂策略聯盟備忘錄，未來虎科大將為嘉科實中量身訂作「無人機飛行操控與智慧應用課程」，並提供「亞洲無人機AI創新應用研究中心」場域資源，攜手扎根培育無人機智慧應用人才，促進教育資源互惠共享。

嘉科實中位於嘉義縣朴子市嘉義科學園區內，籌備處2022年3月成立，預計2024年8月招生，方便科學園區、相關科研機構員工子女就學。虎尾科大負責園區內「亞洲無人機AI創新應用研發中心」營運，2校因此進行策略聯盟，由虎科大校長張信良與嘉科實中校長林怡慧簽署備忘錄。

張信良表示，有鑑於社會型態與產業轉型，虎科大積極培育智慧跨域人才，並落實智慧教育向下扎根，未來將與嘉科實中共同推動自主學習、科學教育與國際教育等課程，提供教師端的合作交流，也給予年輕學子多元且適性的教育環境，並支持協助各類學術競賽指導及升學科系輔導。

林怡慧指出，108年課綱實施之後，教育界非常重視學生的自主學習，未來將與虎科大共同育才，讓學生依其興趣提出計畫，請教授指導學生，或是在多元選修課程方面，讓對無人機、智慧科技領域有興趣的學生，在高中求學時期便能奠定志向。

嘉科實中籌備處位於「「亞洲無人機AI創新應用研究中心」，研究中心由虎科大維運管理，2校因此成為為教育夥伴，虎科大特別規畫無人機相關課程，將引領學生跨域學習Scratch、Python等編程語言，並進行飛行操控實作，提升學生3度空間的解析能力。