《國際經濟》不惜打七傷拳 專家：拜登晶片戰略「重大轉向」

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】拜登政府周二宣布將擴大對先進晶片技術出口中國的管制措施，不惜傷到輝達、英特爾等自家人，也要盡可能防堵既有規範裡的漏洞，而這是其「雙管齊下」戰略的一部分，另一方面，美國政府也砸下數百億美元吸引台積電、英特爾將晶片製造業務帶回美國，突顯出如今拜登政府對半導體晶片的高度重視，也透露出其晶片戰略的重大轉變。

拜登政府周二公告的新措施將於30日內生效，其中將伊朗和俄羅斯等40多個國家納入晶片出口管制，並將中國晶片設計公司摩爾線程（Moore Threads）和壁仞科技（Biren Technology）列入黑名單。

美國政府表示，這些對晶片技術與設備實施的限制措施，旨在阻止北京利用取自於美國的尖端技術強化軍事力量。

輝達在周二晚間提交文件，披露這些新限制對公司造成的影響，稱兩款專為出口中國市場而修改過的先進AI晶片A800和H800銷售將遭到阻擋。另一款頂規版遊戲晶片、8月才推出的L40S晶片也將受到限制。

該公司並表示，在拜登政府擴大某些高端技術的出口限制後，輝達可能被迫將部分業務遷出被禁令涵蓋的國家。未來公司能否及時完成某些產品開發、支援受管制產品的現有客戶或供應非管制地區的客戶，都可能受到影響。

業界分析指出，英特爾7月才開始在中國銷售的Gaudi 2晶片，以及超微現有的AI晶片MI250和即將推出的MI300晶片都可能受到新規範的限制。

美國重要政策智庫新美國安全中心（Center for a New American Security,CNAS）高級研究員、美國貿易代表前副助理Emily Kilcrease表示，在管理與中國的競爭時，晶片是拜登政府經濟安全和國家安全議題的核心。

拜登政府前官員Peter Harrell表示，拜登政府的戰略正在從之前的美國應該在晶片設計和製造方面「領先中國幾個世代」轉向「盡可能保持遙遙領先」，而這個變化是來自於美國體認到半導體晶片用途之廣，對國家安全至關重要。