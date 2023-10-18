《國際產業》英飛凌攜手現代和起亞 簽署半導體供應協定

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國晶片製造商英飛凌(Infineon)在周三指出，已經與韓國的現代汽車和起亞汽車簽署了一項多年期的供應協定，為電動車的生產提供功率半導體產品。

英飛凌在一項聲明中說，到2030年之前，英飛凌將建設和儲備製造能力，對現代汽車和起亞供應碳化矽和矽功率模組和晶片，兩家南韓汽車製造商將為該計畫提供資金支援。

現代汽車執行副總裁Heung Soo Kim說，這種合作關係不僅加強和穩定了現代汽車和起亞的半導體供應，還能鞏固公司在全球電動車市場的領導地位。