《產業》智慧能源X淨零展開展 貿協黃志芳：減碳力即競爭力

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】由外貿協會(TAITRA)與SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟綠能暨永續發展聯盟(GESA)共同主辦的「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」與「Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展」將於即日起至10月20日於台北南港展覽1館開展。今年共有來自13國、350家業者，當中有20%為首次參展，共1275個攤位展出，展覽規模創新高，年成長28%，其中今年展覽有來自德國、英國、比利時、瑞典、芬蘭及丹麥共6國組成國家館，打造亞洲最具指標性的綠能及永續展會平台。

外貿協會董事長黃志芳於開幕中指出，減緩氣候變遷的衝擊，現在就是關鍵時間點。各國政府制定各項政策提高再生能源與綠電的使用率，國際企業也改良製程，生產減碳產品，未來減碳力就是競爭力。而台灣將利用創新力量開拓零碳，並在展覽中透過企業、政府、學術機構之間的合作，共同創造可負擔、穩定且自然的能源供給，給我們的下一代更乾淨的環境與未來。

黃董進一步提到，歐盟碳邊境調整機制(CBAM)10月上路，政府亦成立碳權交易所，展中也提供碳盤查顧問、綠能解決方案，而台灣具有強大資通訊半導體技術，新能源管理需要AI人工智慧、IoT題材，節能減碳效果助於推動。

行政院副院長鄭文燦受邀出席開幕典禮時提到，發展再生能源是台灣刻不容緩的議題，更是國家政策的主軸，在2050淨零排放目標下，台灣的多元創能生態系發展蓬勃，2025年再生能源裝置的規劃容量達29.4 GW，近年能源上下游產業、金融投資與跨國的合作持續展開，政府期許與業者共同努力，推升台灣淨零碳排產業國際地位，持續推進綠色能源未來。

SEMI旗下產業聯盟GESA綠能暨永續發展聯盟太陽光電委員會主席沈維鈞表示，2025年後太陽光電每年成長2GW裝置容量，相當於提供25億度綠電；離岸風電從2026年起每年會有1.5GW併網，相當於提供55億度綠電。僅風、光兩種再生能源，未來每年合計可增加80億度電。而儲能的建置成為穩定供電的關鍵要角，增進電力系統的穩定，有助於將綠能有效利用最大化。

「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」與「Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展」為年度最具指標性的國際能源大展，聯合再生能源、元晶太陽能、力暘能源、茂迪、友達光電、台達電子、士林電機、華城電機、台泥儲能、台塑新智能等指標企業今年再次齊聚於展會之中。更有「綠色金融館」從金融角度出發，給予企業綠色轉型支持，協助各企業不論是在融資上的疑慮或者未來稅務計算的問題，都能透過媒合達到最佳效益。