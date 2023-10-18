金門首屆「樂活學堂」運動會開賽 阿公阿嬤齊聚活動樂開懷

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金門縣首屆「樂活學堂」運動會今（18）日上午於金城體育館熱鬧登場，來自全縣共6家樂活學堂（日間照顧中心）皆組隊參賽，共有60多位「資深運動員」齊聚接力、互助完成各項趣味競賽樂開懷。衛生局指出，首度舉行的樂活運動會只是個開端，後續各樂活學堂亦可以將比賽項目融入平日課程，達到延緩失能、健康促進的目標，也期望藉此推廣長照2.0日間照顧服務，翻轉服務使用概念。

「樂活運動會」緣起於金門縣衛生局在9月6日所舉辦之「樂活學堂」開學典禮發佈會，在縣長陳福海主持下為此次活動拉開序幕。今天參與運動會的單位包括「金醫樂活學堂」、「金湖樂活學堂」、「蜻蜓樂活學堂」、「珠山樂活學堂」、「安岐樂活學堂」及「烈嶼樂活學堂」等6家日間照顧中心，比賽項目包括「乒乓傳情」、「鴨子划步」、「地上投籃」、「腳力保齡球」、「乒乓球翻拍接力賽」等5項趣味競賽。

經過幾番比拚，與會的阿公阿嬤們相互幫忙、齊力完成各項挑戰，雖然比賽中偶爾失誤「凸槌」，但場上歡笑聲不斷。比賽結果由「金醫樂活學堂」榮獲「優秀合作獎」、「金湖樂活學堂」榮獲「創意表現獎」、「蜻蜓樂活學堂」榮獲「努力不懈獎」、「珠山樂活學堂」榮獲「卓越團隊獎」、「安岐樂活學堂」榮獲「團隊精神獎」、「烈嶼樂活學堂」則榮獲「共享快樂獎」。

衛生局長蔡建鑫表示，禮運大同篇中「老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨者廢疾者皆有所養」正是縣長陳福海重要的施政理念；本縣積極建構在地老化照顧體系，並已完成「一國中學區一日照」政策，實踐讓服務使用者能夠在其所居住的社區「健康老化」，且獲得完善的長照服務，提供在日常生活中需要協助的失能或失智者，一個可近性的社區式照顧服務。

蔡建鑫說，維持健康老化的五種力量，包含增強生命力、學習成長力、保有行動力、維持社會力及持續貢獻力，需要靠大家一起來努力學習成長，也期望藉由「樂活運動會」推廣長照2.0日間照顧服務並使其再升級，同時鼓勵日常生活需要協助的失能或失智者，能走出家門參與社區活動，接受良好且專業的照顧服務，進而預防及延緩長其失能及老化。

衛生局指出，「樂活運動會」的比賽項目是由各家學堂提案，並由衛福部金門醫院復健科物理治療師，就各家所提比賽項目給予專業意見，視內容給予修改建議所改良後的項目，更能貼合日常生活情境，提升肌力及關節活動度。

衛生局表示，日間照顧中心就如同「學堂」，亦可比喻成幼兒至幼兒園托育概念。日間照顧中心提供生活照顧、健康促進、文康休閒活動、備餐等個別化、多元化的照顧服務，讓服務使用者白天可以輕鬆自在去學堂上學，接受良好的專業照護，有助於延緩失能老化，傍晚則回家與家人共享天倫之樂，除了減輕家人照顧負擔，獲得喘息空間外，也讓服務使用者擁有幸福的家庭生活。

衛生局說明，至樂活學堂上課之對象需為長照2.0之服務對象，凡家中有65歲以上（原住民為55歲以上）失能者、領有身心障礙證明之失能者及50歲以上失智症者為對象，另上述對象若有長照照顧及專業服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務、喘息服務、交通接送服務等需求，皆可於星期一至星期五早上08：30-12：00，下午13：30-17：30撥打1966長照專線諮詢及申請。