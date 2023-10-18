虎科大與嘉科實中締結夥伴學校 落實智慧教育向下扎根

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國立虎尾科技大學與國立嘉科實驗高級中等學校18日簽訂備忘錄，由虎科大校長張信良與嘉科實中校長林怡慧代表簽署。虎科大未來將為嘉科實中學生量身訂做基礎「無人機飛行操控與智慧應用課程」，並提供維運管理的「亞洲無人機AI創新應用研發中心」場域資源，促進教育資源互惠共享。

虎科大校長張信良表示，有鑑於社會型態與產業轉型，虎科大積極培育智慧跨域人才，並落實智慧教育向下扎根，未來將與嘉科實中共同推動自主學習、科學教育與國際教育等課程，提供教師端的合作交流，也給予年輕學子多元且適性的教育環境，並支持協助各類學術競賽指導及升學科系輔導。

嘉科實中籌備處位於虎科大維運管理的「亞創中心」，未來校地將設置於嘉義科學園區內，規劃學制含括國小部、國中部、高中部與雙語部，預計明年8月起招生。兩校為教育夥伴，虎科大並規劃「無人機飛行操控與智慧應用課程」，採用四旋翼無人機，透過課程系統引領學生跨域學習Scratch、Python等編程語言，並進行飛行操控實作，提升學生於三度空間的分析與解決問題能力。

嘉科實中校長林怡慧表示，108年課綱實施之後非常重視學生的自主學習，未來將與虎科大共同育才，透過學生依他們的興趣提出計畫，邀請教授指導學生，或是在多元選修課程方面，讓對無人機、或智慧科技領域有興趣的學生，在高中便能奠定志向。