比利時對中晶片去風險化 台灣半導體在歐盟可扮重要角色

總統蔡英文總統今(18)日接見「比利時聯邦眾議員訪問團」時表示,近年台灣和比利時在離岸風電建設及半導體產業,都有豐碩的合作成果,期盼未來台灣和比利時聯邦政府也能在網路安全等互補優勢領域,建立制度化合作,共創雙贏發展。

范荷芙主席則提到,最近歐盟通過《晶片法案》,由於目前歐盟針對中國採取「去風險化」新策略,以維護戰略自主並確保關鍵供應鏈安全,台灣是國際半導體產業龍頭,在此一策略可以扮演非常重要的角色。

蔡英文在接見時指出,這幾年來,我們感受到越來越多來自比利時的支持。不論是比利時聯邦眾議院、參議院、或佛拉蒙區議會及瓦隆區議會,在過去3年都分別通過決議,支持台灣的國際參與及深化台比關係。同時,比利時政府連續3年,公開支持台灣參加「世界衛生大會」(WHA)。不久前,比利時外長拉碧(Hadja Lahbib)也重申支持維持台海現狀。

蔡英文提到,近年來,台灣和比利時在離岸風電及半導體產業,都有豐碩的合作成果。臺比雙邊也持續加深夥伴關係,像是臺灣和比利時佛拉蒙區政府,除了在去年簽署合作備忘錄,今年4月也舉行合作諮商會議,讓雙邊的交流持續邁向制度化合作。

蔡英文期盼,未來,台灣和比利時聯邦政府也能在網路安全等互補優勢的領域,建立制度化合作,共創雙贏發展。最後,她再次歡迎訪賓來訪,共同提升臺比關係,並祝福此行收穫滿滿。

訪問團團長范荷芙主席致詞時表示,台灣對民主價值的堅持,有助於促進印太區域的民主,也為比兩國友誼打下永續的基礎。她說,台比兩國去年超過30億美元的商務交流,以及約100個學術機構間合作,正是雙方友誼的體現。尤其在離岸風電領域,雙方有許多合作成果,像台灣首艘本土承造的大型浮吊船及台比雙方持續進行許多重要的離岸風場建設計畫,相信未來雙方的貿易會變得越來越重要。

范荷芙表示,此次議會組團來訪相當重要。他們相當關切中國軍機越來越常進入台灣防空識別區及中國軍艦和軍機跨越臺海中線,他們此行理由,就是要表明台灣並非獨自面對這些威脅。她並引用英國著名小說家珍·奧斯丁(Jane Austen)所言,「我身上有一種固執,永遠不會被別人的意圖嚇倒。每次有人試圖恐嚇我,我就會更加勇敢(There is a stubbornness about me that never can be frightened at the will of others. My courage always rises at every attempt to intimidate me.),她認為這句話非常適合形容台灣。

范荷芙強調,比利時國會的外交委員會非常重視台灣議題,在多場辯論中,幾乎所有黨派的國會議員都站出來,譴責中國單方面的侵擾行為。她認為這是團結的象徵。比利時政府也多次呼籲應該緩解緊張局勢,並避免任何可能危害現狀的挑釁行為。

范荷芙也提到,在2020年,比利時國會通過相關決議,積極呼籲讓灣台有意義參與各項國際組織,像是WHA等,未來,他們也會繼續發聲支持台灣。她相信,台灣與比利時未來將持續深化雙方友誼,並共同致力台海的和平與穩定,也希望雙方可以專注於更多未來合作機會。

訪團成員尚包括外交委員會及國防委員會議員德福臨(Wouter De Vriendt)、憲法暨制度革新委員會主席歐思玲(Ozlem Ozen)、內政、安全暨移民事務委員會副主席莫祖坤(Koen Metsu)、外交委員會及國防委員會議員兼社會解放諮詢委員會主席薩菲亞(Darya Safai)、國防委員會副主席畢傑豪(Jasper Pillen)及外交委員會議員黎美曲(Goedele Liekens)。