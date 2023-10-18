微風集團邀「樂葵」法式鐵板燒進駐微風南山 拚年底前營運

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近年來訴求無菜單、預付制的高價鐵板燒襲捲市場，「初魚鐵板燒」短短數年在全台開出12家鐵板門店，仍在積極展店中；樂多多集團「明水然.樂」接連開出5家門店；新天地（8940）餐飲集團的「樂葵法式鐵板燒」，台中二店9月底插旗大七期豪宅商圈，台北首店預計年底進駐微風南山，引爆無菜單高價鐵板燒的卡位戰！

台北信義商圈0.5平方公里內就有15間百貨商場，是全世界百貨最密集的商圈，各百貨展現的餐飲食力，更是決定人潮多寡的關鍵要素！此次，微風南山除了陸續引進「開飯川」、「涓豆腐」等連鎖名店外，「海底撈」與「樂葵法式鐵板燒」年底也將陸續登場，期望在競爭激烈的信義商圈餐飲肉搏戰中脫穎而出。

其中，號稱台中必吃、CP值與顏值最高的無菜單鐵板燒餐廳「樂葵法式鐵板燒」更是引人注目，也點燃信義商圈百貨三雄的無菜單鐵板燒戰火。

根據業者推估，全台鐵板燒每年約有近百億的市場規模，而定價超越千元以上的中高價鐵板燒約占50億元，這一波無菜單預付制鐵板燒浪潮來勢洶洶，對市場原有高價位鐵板燒衝擊巨大，主因是透過商業模式的改變，讓以往只有在3,000元高價鐵板燒菜單中才出現的龍蝦、活鮑、Prime級牛小排，幾乎只要半價格就能享受得到，而關鍵就在「無菜單、預付制與同步開桌」的商模改變。

樂葵法式鐵板燒副總經理林國威指出，「無菜單」可以大幅減少食材備製品項，將損耗降到最低，還能透過集中採購降低成本；「預付制」可以有效降低顧客No Show率，安排最適當人力，降低人力浪費；而「同步開桌」則能讓人效發揮到極致。

林國威說，業者將「無菜單」、「預付制」及「同步開桌」樽節下來的成本，回饋到食材等級上，就能創造出讓客人趨之若鶩的超高CP值菜單，造成一位難求的滿客率，達成營收、利潤與顧客滿意度三贏的局面。

「初魚鐵板燒」的崛起，商業模式被後繼業者廣泛泡製，形成市場出現許多「小初魚」、「類初魚」的日式鐵板料理亭小店。

「樂葵法式鐵板燒」除發揮新天地餐飲集團高檔食材的採購優勢，將龍蝦、南非活鮑、北海道M級干貝、瀨戶內海生蠔、日本鰤魚、宜蘭櫻桃鴨胸、美國Prime牛小排等七大夢幻食材一網打盡，更秉持打造頂級宴會廳的手筆，斥資3,000萬建構極致奢華用餐空間，除了富麗堂皇的用餐空間及大理石桌面，更耗資百萬元訂製吊燈，呈現五星級飯店質感與當代法式時尚的用餐氛圍，在一片日式料理亭洪流中，樹立鮮明的品牌印象，成為討論度最高的鐵板燒餐廳。

樂葵台北微風南山店邀請新天地集團旗下頂級婚宴品牌「萊特薇庭」室內設計團隊操刀，營造出全新極致的法式鐵板饗宴，預計年底前於台北微風南山5樓盛大開幕。