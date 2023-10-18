櫻花集團內湖品牌館磅礴開幕 「HOME in O.N.E」一站式服務

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消費趨勢改變驅動各大品牌佈局實體通路，提升消費者線下體驗的服務風潮正席捲而來，台灣廚衛領導品牌「SAKURA」櫻花集團（9911）推出全新「HOME in O.N.E」理念，在台北內湖成立品牌館，今天（18日）舉行盛大的開幕發布會，董事長張永杰、副董事長林有土、總經理李惠恂皆親自出席該活動，櫻花內湖品牌館依照空間需求分為「廚居空間」及「家居空間」兩個館區，完整展現家庭空間與設計美學的概念，以創新的一站式服務滿足各式家庭需求。

以完整數據資料庫支撐創新營銷運用

台灣櫻花在地經營46年，過去曾推出過許多創新的營銷手法，包含除油煙機可享終身油網免費送到家及熱水器免費送安檢等，成立至今46年來，服務超過700萬個家庭，企業內部建立的資料庫完整記錄顧客產品使用歷程，同時，在建案通路也擁有近30萬筆資料，透過這些資料庫交叉分析後，從產品開發到設計提案更加貼近消費者生活樣貌。

提出「HOME IN O.N.E」整體解決方案

每一個人對家的夢想不只是間房子，而是心中所嚮往的美好居家生活，因此，台灣櫻花自詡不僅是產品及服務的提供者，更是美好居家生活的創造者。此次透過櫻花內湖品牌館充分展現廚居空間的設計美學及實踐實力，並提出「HOME in O.N.E」的整體解決方案，整合集團品牌群，以創新的一站式服務滿足各式家庭需求。

O代表「One-stop」一站式服務

台灣櫻花整合消費者樣貌、產品使用及服務歷程等各式資料，不論在售前規劃、售中協作及售後整體服務上，使用者皆可享有櫻花提供一站式一條龍的服務模式。

N代表「Numerous」多樣的產品選擇

櫻花集團擁有多元化產品及多品牌經營實力，從多樣化廚衛電商品「SAKURA」、歐系「SVAGO」及百年德國品牌「TEKA」、嶄新廚房設計品牌「SAKURA KITCHEN」，以及義大利百年集團CuboDesign下的「TLK」廚房，再到全屋裝修設計的「SAKURA HOME」，櫻花整體服務的領域，由廚衛電產品衍伸到廚房、浴室，進而擴展到全屋空間，提供消費者多樣化選擇。

E為「Efficient」讓消費者輕鬆擁有

櫻花引進各式的智能工具，從智能化接單、智能化規模生產、智能化工期管理，到後期協助交屋的「Sakura iCare」系統，櫻花藉由數位系統的精進所帶來的高效率呈現，是讓櫻花合作夥伴可以安心無虞的實力展現。

櫻花對家庭空間與設計美學的概念

因應少子化趨勢，近幾年在建案市場中、小宅成為主流，為打造空間利用率及滿足生活機能需求，櫻花主張開放式的設計概念，並搭配智能及高效率的廚衛電設備，創造優質的生活體驗。另外，櫻花也認為家庭中每個空間的設計都應具有獨特性與共享性，可讓家庭成員自在的生活與互動，不會因為家庭人口數或家庭空間大小而有所改變，每個空間都是家庭的核心生活圈。

以人為主的體驗融入整體空間設計中，完整打造家庭生活場域，讓家人間的生活交流互動體現於居家空間內，空間氛圍以「六感體驗」為主軸，體驗生活就是一門藝術的感官饗宴。而為了增添家庭美學櫻花在單機部分也推出「近吸隱藏除油煙機」及結合淨水技術打造全新沐浴體驗的「美膚沐浴熱水器」，在居家廚電中更是積極發展淨水產品，推出獨家專利「淨熱飲」產品，一機就可滿足消費者淨水加熱飲的雙重需求。

櫻花在去年（2022）重新定義集團新願景為「美好居家生活的創造者」，此次透過內湖品牌館的成立及過往累積的經營實力提出「HOME in O.N.E」的概念，在家居市場及廚衛電市場是一大創舉，相信這個主張將會為市場帶來全新變革。