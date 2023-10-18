屏東海生館企鵝雙寶未滿月超吸睛 想知道性別還要等半年

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屏東海生館最吸睛的海洋萌星之一企鵝，在國慶日前夕迎來雙子，頰帶企鵝寶寶依偎在一起的可愛萌樣，在短短2天內吸引線上10萬人次觀看，還有不少網友爭相要幫忙命名，而今雙子尚未滿月，但彷彿吹氣球般長大不少，再次令人驚豔，不過礙於企鵝寶寶太小無法抽血確認，性別至少還要等半年以上才能得知。

屏東海生館指出，每年8月開始，企鵝們進入繁殖季節，國慶日前，館內陸續有企鵝寶寶誕生，當中「頰帶企鵝雙寶」特別吸睛，毛茸茸的外表與相互依偎的可愛模樣萌翻眾人，影片放在往上短短2天不僅吸引10萬人次觀看，還有不少網友爭相要幫企鵝寶寶取名，有「十全與十美」、「雙十與國慶」、「國泰與民安」等有趣的名字。

除了名字外，性別也是大家相當好奇的，究竟是雙胞胎兄弟、姊妹還是兄妹、姊弟呢？對此，海生館表示，企鵝寶寶需要透過抽血檢驗才能知道性別，但因目前企鵝寶寶還太小，所以無法抽血，依照企鵝的成長狀況，大概要半年以上才會抽血檢驗。

為此，網友又紛紛透過觀察影片發揮想像力，有人認為比較好動的寶寶是弟弟、安靜的是姊姊，也有人堅持應該是兄弟，而更多粉絲則直呼，「不管如何都太可愛了」！

雖然企鵝寶寶目前因太小無法抽血確認性別，但牠們卻以肉眼可見的成長，尚未滿月就彷彿吹氣球般的長大，現在的模樣已與一開始的完全不一樣，變化神速再次令人驚豔，有網友稱，現在除了期待性別外，也很期待企鵝模樣的轉變。

屏東海生館表示，搭配企鵝繁殖季，在國慶連假期間推出的限定期間科教活動「企盼！舞力全開的鵝」將持續至12月，活動透過大富翁遊戲玩法，帶領大家認識企鵝繁殖季節時的行為，此外，每年開賣皆秒殺的「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗活動，也已在官網上架，一次全面開放明年2至6月活動名額，不用到南極就能與企鵝近距離接觸。