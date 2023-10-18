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淨零建築代表「芒果樹辦公室」 外縣市參訪「高雄厝」

  • 中時即時 任義宇
嘉義市政府及建築師公會參訪團18日到訪高雄參訪「高雄厝」，其中以全台第一座以零耗能為目標的建築「芒果樹辦公室」是參訪行程重點。（工務局提供／任義宇高雄傳真）
嘉義市政府及建築師公會參訪團18日到訪高雄參訪「高雄厝」，其中以全台第一座以零耗能為目標的建築「芒果樹辦公室」是參訪行程重點。（工務局提供／任義宇高雄傳真）

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嘉義市政府及建築師公會代表今天到訪高雄進行「高雄厝」參訪，其中位於大寮的「芒果樹辦公室」是其中參訪重點，希望藉此交流「高雄厝」具有建築創新性、永續性、藝術性和城市地標性之整合性特色建築形態。

工務局表示，高雄厝計畫已執行11年，透過高雄市綠建築自治條例、高雄市太陽光電設置辦法、高雄厝設計及鼓勵回饋辦法等強制及鼓勵方式，旨讓各項設施設備可達到外殼節能、減少空調、低耗能照明等效果，符合淨零建築目標，未來高雄厝計畫也將研擬更多淨零設計納入法規中，以呼應中央淨零政策，轉型為「高雄淨零厝」。

而「芒果樹辦公室」由曾瑞宏建築師及末光弘和建築師攜手打造，是一座以負能耗為目標的建築，建築師透過建築技術實現環境的永續發展，在「尊重土地與自然」的理念基礎上，保留基地原有的百年芒果樹，運用仿生概念將主體樹型枝幹在建築外觀作柱體延伸外，在地紅磚元素也納入建築造型的紋理選材，和原有基地景觀融為一體。

為達到與生態共存、節能減廢目標，「芒果樹辦公室」採自然通風循環、室內採光良好之設計手法，進一步減少因空調、照明所消耗的能源，而透過屋頂裝設太陽能發電設施，成功在高雄市打造全台第一座以零耗能為目標的建築，提前達成淨零排放之終極目標。

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