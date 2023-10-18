來趣能源展摸蛤仔 雲豹能源打造漁電共生互動體驗區

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全台最大最具指標性再生能源國際展覽「2023台灣國際智慧能源週」於18日盛大開展。雲豹能源（6869）今年最大實績亮點「全台最大128MW漁電共生場域」風光完工，展出主題為「漁電共生・來趣漁村摸蛤仔」，攤位結合在地漁村文化打造「迷你漁電共生體驗區」，並攜手子公司台普威能源聯名展出儲能模型，不僅完整展現光儲合一場域，也讓民眾藉由科技互動遊戲以及摸蛤仔等活動，了解養殖業與光電結合現況，展現跨產業合作新趨勢。

雲豹能源打造再生能源整合服務第一品牌，致力投入永續發展與深耕地方行動，總經理趙書閔表示，綠能是減緩氣候變遷的解方，也是推進永續發展的重要一環，而推動綠能也需倚賴地方合作，因此，「綠能、永續、地方共生」三者密不可分。她分享，今年我們迎來漁電共生計畫的重大里程碑，別出心裁地將漁電共生場域縮小搬進能源展，向外界秀出綠能結合漁業養殖的實力，並端出養殖成果解除民眾對漁電共生的疑慮。

今年台灣國際智慧能源週，雲豹能源展現一貫創新風格，打造漁電共生養殖池結合儲能模型，呈現光儲合一場域，更引進漁電共生在地採收文蛤，每日產地直送，提供民眾藉由摸蛤仔尋寶活動，認識漁電共生永續經營型態。

同時，秉持永續環保精神，減少使用一次性建材，採用文蛤殼、天然織布、木棧板、啤酒籃等可重複使用之低碳材料做裝潢，兼顧環保、趣味、創意與地方人文風情，打造具有南台灣溫度的漁電生態攤位。

在攤位活動方面，雲豹能源特別規劃四大體驗區，民眾可透過互動螢幕與「豹弟」PK 再生能源問答遊戲，並在漁電達人引導下，展開趣味十足的摸蛤仔尋寶任務，只要在池中摸到黃金文蛤，就能獲得漁電共生養殖文蛤一份。民眾完成攤位四項體驗，就能至「6869 Bar」 兌換台灣啤酒與小點心，讓民眾滿載而歸。

2023台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）於10月18日至20日於台北南港展覽館1館隆重展出，雲豹能源邀請旗下台啤雲豹專屬啦啦隊「電豹女」於舞台區熱舞表演，並與民眾進行互動遊戲，歡迎展覽期間前往造訪I0808展位，開啟一場別開生面的綠能永續旅程！

禁止酒駕，飲酒過量，有害健康！