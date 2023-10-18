中市府SBIR創造逾28億產值

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提攜中小企業創新研發，台中市政府經濟發展局推動地方產業創新研發計畫(地方型SBIR)，今(112)年度共有100家業者提出申請，經過兩階段委員審查，最終核定35家業者，補助款2,625萬6,000元，今(17)日特別舉辦簽約儀式暨管考說明會，攜手六領域產業代表，加速轉型步伐，厚植產業實力，邁向永續。

「相信惟有不斷地創新研發，才能使台中市產業基礎，立於永久不墜！」經發局長張峯源表示，自市長盧秀燕上任以來已結合中央資源挹注超過1.3億元，補助本市近200家中小型企業，進行產品創新及技術提升，創造680人以上就業人數，帶動產值逾28億元。

另外，根據中華經濟研究院分析結果，整體來看108至111年SBIR補助成效，可為總體經濟帶來28億4,200萬元的產值，訂單活動創造GDP為13億6,310萬元，同時帶動686人次就業需求；平均投入每1元的補助支出可為總體經濟帶來36.5元的成長，經濟槓桿效果相當顯著。

經發局表示，今年度SBIR計畫具多元特色，與在地供應鏈建立緊密聯繫，也接軌國際趨勢，致力淨零轉型，也著眼社會及長照議題。研發內容包括自行車碳纖維陶瓷碟盤、低碳PP複合材料、3D列印建築機器人、低碳蘭花栽培、銀髮族肌力偵測氣墊、精準定位CNC刀架、節能乾燥設備、骨質密度量測分析儀及遠距心理諮商媒合服務等開發計畫，反映台中產業堅強的研發能力，讓創意變生意。

經發局說明，簽約儀式由六大領域業者代表簽屬，獲得補助就是肯定，分別為代表民生化工領域的中鎮醫療產品科技(股)公司陳久芳技術長、生技醫療領域的台灣蘭花(股)公司洪慎憶董事長、光電資通領域的頎茂光電(股)公司詹舒勝董事長特助、金屬機械領域的凡仕成企業有限公司唐誌成總經理、淨零碳排領域的晏邦電機工業有限公司王邦枝董事長及創新服務領域的尚進教育訓練有限公司徐英超總監。

經發局補充，「青創夢想家計畫」提供一條龍創業輔導，包括台中市地方型SBIR、青創貸款、創櫃板登錄輔導，並規劃創業競賽、講座、交流活動等。創業從小處出發，終將在產業發亮，相關資訊可至台中市青創夢想家官網(https://youth-taichung.com.tw/)查詢。