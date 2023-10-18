《基金》黃仁勳再訪AI引關注 高股息基金逢低搶良機

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【時報記者任珮云台北報導】外界譽為「AI教父」的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本周再度來台，今(18)日以合作夥伴身份現身鴻海科技日，投資人期待此趟行程能激勵AI族群股價上漲，此外，台積電亦將於19日舉辦法說會，法人分析，接下來須關注法說會是否釋放利多訊息，目前主流AI股被認為籌碼過度凌亂，股價持續震盪機率大；不過，長線AI族群仍相當值得關注，且隨著庫存調整進尾聲、營收年增率有望轉為正值，科技業上游表現可望轉佳，建議可以逢低布局方式參與。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，台灣AI伺服器供應鏈9月營收表現亮眼，市場看好在2024年可望訂單滿載，挹注營運表現走強，例如廣達在輝達H100助攻下，9月營收創今年單月次高。整體來看，若地緣政治風險不惡化、FED有望暫緩升息，加上AI伺服器進入交貨高峰，台股可望持續整理上攻，建議投資人選擇殖利率表現佳的台股高股息基金，參與台股長多格局，利用科技股短線大幅修正時分批布局，或定期定額長線持有。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，由於時序已屆年底，台股各產業大廠後市展望成為決定台股未來走勢的重要因素，建議現階段投資以「追求股息及成長」為主軸的台股高股息ETF參與年終行情。

張圭慧說，2023年下半年發酵資金進場做多，第四季科技股風雲再起，且受惠於人工智慧商機、資通訊產品領軍效應，台灣9月出口終止連12個月衰退，轉為年增3.4%，顯示景氣逐步回溫；另外，觀察庫存循環指數，高效能運算（HPC）持續改善，消費產品端下半年調整近尾聲，審慎樂觀看待後續復甦動能，可望挹注台股成長動能，因此看好台股盤勢震盪築底後仍呈現向上格局，建議投資人可留意基本面佳、具成長潛力等個股表現。