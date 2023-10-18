《金融》10月美銀美林經理人調查 經濟將硬著陸估攀至30%

【時報記者任珮云台北報導】以巴煙硝四起，引發全球金融市場動盪，市場避險情緒上揚，並擔憂若伊朗參戰將導致油價飄升，帶來全球經濟衰退的風險，富克林投顧指出，10月份美銀美林經理人調查報告顯示，認為經濟將硬著陸的經理人由21%攀升至30%，現金部位自4.9%跳升至5.3%但仍有64%經理人看好經濟軟著陸或不著陸，60%認為聯準會此波升息已到頂，超過七成看好短率將下滑。

高達八成的經理人看好通膨下滑，超過一半的經理人預期聯準會將在2024下半年啟動降息，但也有10%的經理人認為2024年之後才會啟動降息。而雖然多數經理人認為經濟不會硬著陸，仍有淨50%與淨37%經理人預期經濟與企業獲利將轉弱，使得高品質標的獲得青睞，淨43%經理人看好高評等債表現將優於非投資等級債，淨68%經理人看好高品質股票表現，而偏好大型股的經理人大幅增加至38%，偏好價值股的經理人也超過二成。

10月份經理人保守看待股市，從淨3%減碼下滑至淨4%減碼，但仍有54%的經理人認為，今年第四季會有季節性的反彈。對債券的配置則提升至淨1%加碼。其中經理人對美股，從淨7%加碼下滑至淨6%加碼，對歐股則持續看淡，下滑9%至淨19%減碼，創下2022年11月以來的新低；對日股的看好度也持續增溫，本月份達淨16%經理人加碼日股，為2018年12月以來最高。此外，看好中國經濟成長的經理人從上月的0%攀升至14%，惟資金仍持續轉出新興市場，從淨9%加碼降至淨3%減碼，創2022年11月以來最低。就產業別而言，經理人本月份主要加碼能源、通訊與原物料，淨加碼程度最高分別為醫療、科技與能源。

就風險面而言，高通膨使央行偏鷹仍為最大尾端風險，其次為地緣政治風險惡化、全球經濟衰退、系統性信用事件、AI科技泡沫與中國房地產危機，而美歐商業不動產市場風險在本月大幅躍升成為最可能造成系統性信用風險的事件，中國房地產危機則居其後，較上月下滑。就交易面而言，做多大型科技股仍為最擁擠交易，其次為放空中國股票與做多日股。