《鋼鐵股》豐興廢鋼續降200元 下周法說聚焦2重點

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【時報記者葉時安台北報導】豐興(2015)連假後上周三內銷盤價，國內廢鋼、鋼筋基價雙雙每公噸下跌200元，盤價止步連6平。本周一(10月16日)未開盤，然周間受到原料小跌，周四(10月19日)起廢鋼每公噸調降200元至1.93萬元，連2周下跌。豐興表示，買盤持續觀望，買方總是等待適合的買點，而豐興下周五(10月27日)將召開法說會，聚焦後續盤價轉升動能、年底需求狀況。

回顧上周，豐興上周三(10月11日)內銷盤價，國內廢鋼、鋼筋基價雙雙每公噸下跌200元，盤價止步連6平；型鋼產品基價則持續平盤，已連16周持平。豐興提到，買盤月初較為被動，而盤價下跌以反應客戶預期，而後勢漲勢亦不容，整體氛圍需求偏弱，主要仍待觀察大陸減產是否執行，對價格比較有支撐效果。

豐興9月合併營業收入淨額25.93億元，年減4.26%、月減2.37%；自結營業利益2.04億元，年增127.57%、月減4.45%；自結稅前淨利2.13億元，年增44.10%、月增1.28%。前9月合併營業收入淨額258.06億元，年減12.94%；自結營業利益19.48億元，年減22.57%；自結稅前淨利21.10億元，年減27.59%。