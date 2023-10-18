全球500強標竿企業『美的』 中區空調旗艦展示暨消費者服務中心盛大開幕

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連續8年入選《財富》世界500強的白色家電巨頭『Midea美的』，位於台中市中心的空調旗艦展示暨消費者服務中心，於17日盛大開幕。全新的旗艦展示中心距台中高鐵站僅20分鐘路程，位處台中的交通樞紐位置，規模也是美的目前於台灣最大旗艦點。美的台灣銷售公司總經理吳立祥表示：「近年來台灣空調市場發展相對成熟，美的將全力拓展經銷通路及打造完善的展售空間，提供消費者更優質的服務。今年下半年將有更多旗艦展示暨消費者服務中心陸續開幕，期待在未來能夠提供更美好的購買與服務體驗。」

全新美的空調台中旗艦展示暨消費者服務中心展示全系列美的家用空調、商用空調機種及未來多樣化智慧家電，消費者可在寬敞舒適的環境裡，更了解美的全系列商品及美的帶來的最佳服務體驗。整體空間不但以大面積品牌色調美的藍做基底色系為搭配，呈現出科技感且創新的風格，其售後服務中心門口配置了多個車位，供參觀民眾們使用。接待區設有沙發及茶點，讓消費者來美的，就如同回家一般，享受極致尊貴的售後服務。

擁有嶄新的旗艦展售空間，美的將於2024年引進更齊全空調旗艦產品，並致力於提供消費者最優質的空調體驗，專注於消費者服務以及銷售通路的發展，更持續擴大布建全台銷售與服務據點。為中部地區的美的空調消費者帶來更完善優質的家電體驗。

美的始終堅持以科技為引領，以用戶體驗為核心，持續構建智慧生活可以更美的的企業願景。對於中部的消費者而言不但可以在更舒適的環境中體驗空調產品，以及智慧生活帶來的便利，更能親身了解白色家電巨頭『Midea美的』為居家帶來的進步與舒適理念。