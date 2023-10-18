秋意濃 小旅行首選暢遊苗栗南庄

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苗栗南庄超好玩，讓我們隨著秋天來臨的腳步一起跌入神隱的南庄風情老街、百年好合的老郵局、日式風情的東村宿舍、浪漫情人巷、晀朢加里山的康濟吊橋和仙境般的景觀民宿與餐廳鬼、加上擁有斧神工的秘境神仙谷瀑布及向天湖生態園區，在南庄處處皆是網紅打卡點。

讓我們一起感受南庄的秋之頌

#秋意南庄滿意之旅--動動小指頭，就有機會暢遊南庄

招待兩天一夜VIP雙人特約行程：

第一天

格拉斯精品下午茶、東村宿舍和服體驗、南庄老郵局寫明信片、啜飲蜂蜜醋、

桂花園客家料理晚餐、漫晨旅店住宿。

第二天

黃金傳說窯烤麵包午餐、桂花品、丈母娘豆干伴手

活動參加辦法很簡單2個步驟就搞定(1.按五星/2.截圖上傳)

1按五星:於南庄八大店家GOOGL按下五星評論(任選一家以上即可、多評多家多機會)

2上傳:將貼文截圖後上傳至(下方聯結)留言處https://fb.watch/nKdT0aYpPL/?mibextid=ZbWKwL

(偷偷告訴你個小撇步/下方連結直達)

八大店家聯結參考:

格拉斯行館 https://maps.app.goo.gl/qfpBbKji1CZJrSDd7

南庄漫晨旅店https://maps.app.goo.gl/qHhtUbRr1djQFww4

黃金傳說窯烤 https://maps.app.goo.gl/EYiRabAzcbghDLXX8

桂花品 https://maps.app.goo.gl/qaiHLhwtBeeBxBUx7

丈母娘豆干 https://maps.app.goo.gl/ufzMPzztgoSzUb9M7

東村宿舍 https://maps.app.goo.gl/DBByW42V4gvr4NFr5

南庄桂花園鄉村會館 https://maps.app.goo.gl/gX34RSmgh7MmdNrQ8

向天湖賽夏養蜂場 https://maps.app.goo.gl/1DDZkvs42Gu9cfzp6

主辦單位:南庄鄉觀光產業協會

備註：本獎品使用於平日，需提前預約，主辦單位有權修改活動內容