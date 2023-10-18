拜登訪以定軍心 新台幣小升0.5分、收32.29元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國總統拜登訪問以色列，表達以美團結一心，市場定吃下定心丸，避險情緒降溫下，美元指數應聲回落，熱錢逐步回流，非美幣別均帶量反彈，惟台股18日大跌拖累，新台幣兌美元匯率早盤一度重貶近1角，後續隨人民幣急彈，新台幣再度戲劇性揚升，終場收在32.29元、升0.5分，匯價終結連四貶，總成交量擴大至20.03億美元，創逾三周新高。

匯銀主管表示，台股隨台積電下殺，終場下跌201.64點，外資繼續賣超83.51億元，早盤偏向匯出，拖累新台幣匯價早盤重貶，一度貶值近1角、最低貶至32.377元，逼近32.4元價位，後續隨人民幣帶動，加上央行早盤及尾盤調節，新台幣終場守住32.3元價位下方。

匯銀主管分析，大陸GDP成長率數據亮眼，市場解讀大陸景氣落底接近完成，景氣復甦訊號已慢慢浮現，「新台幣跟著人民幣走」，新台幣匯價也由貶轉升。

根據央行統計，美元指數回落0.19％，主要亞幣大致反彈，又以韓元升值0.3％最強，其次為星幣升0.07％、人民幣升0.04％、新台幣小升0.02％，惟日圓在避險情緒降溫下，貶值0.11％。

外匯交易員表示，拜登前往戰區訪問以色列、展現實質支持，有效緩解市場緊張情緒，加上人民幣回穩，新台幣匯價在午盤後大致上平盤震盪，目前匯市對於國際地緣衝突反映逐漸淡化，市場焦點仍將轉回美國升息題材。

交易員也說，以巴衝突暫時緩解，「美國老大都坐飛機去了！」，後續就看拜登能否展現實質影響力，雙方政治角力牽動拜登明年選情，另外以色列是否收手也是觀察重點。整體來看，因衝突沒有確切落幕，市場避險情緒僅是淡化、但未消散，危機還未解除前，匯市預料先觀望，新台幣維持區間震盪，短線往32.4元方向測試不變。

交易員認為，短線要關注19日南韓公布利率政治、美國將公佈上周初領失業金人數，以及後續美國聯準會（Fed）官員發表談話，預料仍是鷹鴿雜陳、模糊帶過，若有針對以巴衝突做進一步補充，整體市場動向將更為明朗，匯市才可能有更清楚方向。