鳳凰旅遊攜手Uniworld寰宇河輪 打造2024金色東歐美學之旅

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「 S.S. Maria Theresa-泰瑞莎女皇號」整體裝潢以巴洛克、洛可可調性。圖／鳳凰旅遊提供

鳳凰旅遊看好歐洲河輪市場後市，今（18）日宣布與寰宇河輪合作，推出2024年11月出發的「金秋多瑙 美學風華 11 天」行程，使用「 S.S. Maria Theresa-泰瑞莎女皇號」，帶領遊客領略「河上奢華精品飯店」，以及精彩的歐洲。此一航程並特別在音樂之都-維也納以包場的形式安排一場音樂盛會，讓貴賓們充分感受到東歐璀璨迷人的歷史風采與藝文美學。

「泰瑞莎女皇號」2015 年首航，被郵輪評論為最佳河輪，整艘船流洩著18世紀風格，並以奧地利皇族裝飾為主體，呈現優雅、貴族感受。而其命名更已哈布斯堡家族史上唯一女性統治者-瑪麗亞·特蕾莎為名，該船整體裝潢以巴洛克、洛可可調性，讓旅客感受到金碧輝煌，就如同泰瑞莎女皇時期的盛世般。

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，今年4月由鳳凰旅遊結合其他業者共同合作的 「主廚味蕾饗宴 庫肯霍夫 賞花趣 萊茵城堡巡禮 12 天」，4月開賣，7月即宣告完銷，意味台灣旅遊市場對於河輪旅遊的接受度大幅度成長。

優雅、浪漫、迷人，這是搭乘歐洲河輪，漫遊小鎮風光的最佳寫照，有別一般歐洲旅遊團，全程以河輪為中心的旅遊方式，更能悠閒地欣賞兩岸風光，還能品嘗河輪上精緻的餐飲服務，一種截然不同的體驗，也是近幾年台灣旅客嚮往的歐洲旅遊型態。

寰宇河輪以高品質的服務及獨特的風格，被譽為全球最優秀的頂級河輪品牌之一！旗下17艘頂級河輪皆如同高雅的精品飯店，內部裝璜設計營造頂級華麗的風格，並以最高標準的服務水準，提供旅客六星級的服務享受，傳遞頂級河輪的概念。於 2023年又將2艘原屬水晶河輪船隻納入旗下，並命名為S.S. Victoria and S.S. Elisabeth，這兩艘姊妹船有55間艙房，共可搭載 110 人，S.S. Victoria 將於2024年開始航行於萊茵河區域，S.S. Elisabeth 預計2025投入航行。

除了增添生力軍之外，寰宇河輪於2023再度榮獲 Travel Weekly Asia 的最佳河輪獎項，（2023年Travel Weekly Asia讀者選擇獎）旨在表彰傑出的國際旅遊運營商和供應商，他們通過突破性的發展，以及在過去一年中展現對服務、創新和卓越的承諾，推動了旅遊業的未來。這些獎項旨在榮譽那些在旅遊領域取得卓越成就的人，並且激勵整個旅遊業界。這對疫情後，寰宇河輪的優秀表現更添光彩，展現出Uniworld 對品質的要求並沒有因為三年疫情而有所鬆懈。