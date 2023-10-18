台泰、馬、日線上推介會 數位台北館即時促成產業拓銷

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北市府產業局以常設館模式建置「buy.taipei數位台北館」，提供海外買家不受區域與時間限制，滿足隨時隨地皆可搜尋商品與服務的需求；為能擴大服務產業別且拓銷至更多國家，於今(18)日辦理「台泰、馬、日‧資通訊解決方案暨民生服務線上推介會」，讓買家透過線上洽談也可獲得清楚商務資訊，後續更可透過線上展平台留下相關需求訊息或開啟即時會議，讓企業商機不漏接。

台北市未來產業發展重點產業之一，是以「智慧生活」為城市發展方向，對應泰國經濟政策發展商機中數位化產品與解決方案需求，本次邀請11家泰國資通訊解決方案需求買家，以及4家泰國、1家馬來西亞、3家日本等民生服務需求買家與22家北市參展廠商洽商，活動促成50場一對一媒合洽談會，展現本市資通訊及民生服務產業的創新實力，爭取國際商機的跨域整合力。

本年度「數位台北館buy.Taipei」參展廠商集結資通訊、電子產品與零組件、綠能環保、醫藥生技、民生用品與服務等五大產業，目前有超過147家廠商共同參與，包含台灣菸酒公司、司圖科技、多維數控(DIGIIOTS)、伊斯酷軟體科技、鉅田潔淨技術等，展出超過1700多項商品或技術服務。

除辦理線上推介與跨境電商合作外，本季將針對北美市場進行數位行銷宣傳，歡迎有意前進北美市場之北市企業報名參加線上展。