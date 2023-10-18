聽見自然：SILIC系統打開生物多樣性智慧辨識的聲音世界

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大自然是個充滿聲音的奇蹟。你有想過能夠自動識別這些聲音，並了解它們背後的含義嗎？現在，這一切都成為可能了！農業部生物多樣性研究所創建了一個神奇的工具「SILIC系統」，可以精確識別出台灣184種動物的聲音，包括可愛的鳥類和神秘的蛙類，並且有著驚人的95％的準確率！

生多所透過「生物音智慧辨識與標記系統SILIC」已從大量的野外錄音中，成功提取超過1,400萬筆鳥類聲音。目前更著手於蝙蝠超音波的辨識技術研發，期許SILIC能協助推動臺灣的生物多樣性保育。

生物多樣性是地球生態健康及人類永續發展的關鍵。但受到人類活動的影響，生物多樣性正迅速減少。聯合國的「生物多樣性公約CBD」及「永續發展目標SDGs」都強調生物多樣性的重要性。面對資源有限的挑戰，如何有效地進行生態調查與評估，成為當前的重要課題。因此，如何創新調查技術以提升調查效能，將是解決此問題的關鍵。

近年來生態調查已不再侷限於傳統的野外調查，公民科學及紅外線自動相機等技術，已成為蒐集資料的重要管道，生多所長楊嘉棟表示。而「聲景」，即由動物、地質及人為聲音所組成的環境聲音，蘊藏了大量的生物資訊，卻仍是生態調查的藍海。他進一步說明，鳥類等很多動物都會發出聲音，因此研究人員可以在野外架設自動錄音機，再從錄音檔中分析出這些動物的訊息。

生多所自2020年起，在全台各地已陸續架設了超過50台錄音機，至今已收錄了將近16萬小時的錄音資料，成為重要的生物多樣性資訊來源。

如此大量的錄音檔案，早已超越人工可處理的極限。為此，生多所開發出可「聽聲辨種」的人工智慧AI工具—SILIC。負責開發的副研究員吳世鴻說明，SILIC從聲音辨識物種的準確率超過九成，且每分鐘可以處理1小時以上的錄音檔，速度之快是人工作業完全無法比擬的。

他進一步說明，SILIC目前可辨識台灣184種陸域野生動物聲音，物種涵蓋鳥類、蛙類、哺乳類及爬蟲類等，且持續增加中，未來還會再加入蝙蝠的超音波回聲定位聲。利用SILIC，生多所已從大量的聲景資料中，擷取出超過1,400萬筆鳥叫聲，有效填補了生態調查資料不足。