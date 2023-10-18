顯示未來城市館 打造未來新視代

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想像您正穿梭在未來的智慧城市，最貼近您的科技應用會是什麼呢？綜觀日常生活，最離不開的就是螢幕，不論購物、乘車、照護、遊樂，身旁總環繞著各式顯示器，提供各式各樣的服務。隨著民眾對五感體驗的重視提升，智慧顯示整合AIoT、互動科技等，可創造更多有感體驗，拓展新通路與商機。

為了將未來生活的樣貌呈現給您，財團法人資訊工業策進會(資策會)數位轉型研究院攜手面板商、系統整合商和服務供應商參加2023台灣國際人工智慧暨物聯網展(2023台灣國際人工智慧暨物聯網展)，共同打造「顯示未來城市館」，將於10月25日至27日假南港展覽館盛大開展，展示智慧零售、醫療、移動及育樂等4大領域，共計逾24項智慧顯示方案。

進入館中，您可一探在食、醫、住、行、育、樂各方面的顯示應用，體驗前所未有新生活：

●在零售區域，您可於互動展間內，手握方向盤啟動顯示畫面中的駕馭快感；感受用手機與懸掛式螢幕互動的美食街新樂趣；玩具店內，親子同樂「共繪牆」，可多人揮灑創意。

●在醫療區域，您可造訪日照中心，想像長輩透過互動顯示教學、數位畫作上懷舊照片辨識，完成更有溫度的認知評估與復健訓練。

●在移動區域，體驗站上船艙甲板，透過抗反光又抗風浪的半穿透半反射顯示，看見徜徉大海的自由愜意；上岸後進行轉乘接駁時，可在智慧站牌把握候車片刻，接收專屬推薦多元資訊。

●在育樂區域，嘗試走入幽暗空間，體驗裸視3D螢幕帶來的逼真恐懼！想留下生活美好回憶，期待走入互動AR拍貼機，為您的精彩瞬間增添更多創意。

若您還想了解更多未來生活的可能，歡迎入境「顯示未來城市」!

「顯示未來城市館」展出資訊

時間：112年10月25日（三）至10月27日

地點：台北市南港展覽館1館1樓（攤位編號：J0110）