《國際經濟》全球十大獲利王出列 這強國科技業拿下前3

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在對全球在美國證交所掛牌（包括ADR和OTC）的所有公司進行長達12個月的淨利追蹤後，財經新聞網站Investopedia發布全球前十大獲利王排行榜，前三名是美國科技公司，一半（5家）是金融服務業，而其他兩家是全球能源巨擘。

以總部所處的國家來看，前十大獲利王有一半是美國企業，4家是中國企業，只有一家總部設於英國。報導指出，這些中國企業大多獲得其中央政府的龐大金援。

該報導指出，這份名單的所有財務相關資訊追蹤期間為一年，除非另作說明，否則數據收集截至2023年6月30日。所有的個股市值與1年總報酬率則依據截至2023年10月16日的數據。

全球前十大獲利王之首是蘋果公司，截至2023年6月30日的12個月期間，淨利達到947.6億美元、營收為3839.3億美元，市值為2.79兆美元，1年來報酬率為23.84%。蘋果也是以市值計，全球最大的公司。

微軟的獲利能力排名第二，其淨利達到723.6億美元，營收為2119.1億美元，市值為2.47兆美元，1年來報酬率為41.22%。

谷哥母公司Alphabet排名第三，淨利達609.5億美元，營收為2881.4億美元，市值為1.76兆美元，1年來報酬率為40.23%。

排名第四至第十名為：中國工商銀行（淨利為521.5億美元）、埃克森美孚（淨利為517.2億美元）、摩根大通（截至2023年9月淨利為509.6億美元）、中國建設銀行（淨利為474.2億美元）、中國農業銀行（淨利為379.1億美元）、中國銀行（淨利為327.2億美元）和殼牌（淨利為290億美元）。

若標準不限於在美國掛牌的公司，則全球最會賺錢的公司是沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco），截至2023年6月30日的12個月期間，其淨利高達5077.6億美元。

該報導指出，這份全球獲利王排行榜凸顯出哪些國家的經濟實力最強大，以及哪些產業最具經濟影響力。