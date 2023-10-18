基市公車驚魂記！行駛中車門關不上 議員盼加速汰換

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基隆市日前才因公車車門故障導致老婦受傷，沒想到17日204路線公車車門也傳出故障，在行駛中車門竟然未關閉，乘客覺得危險並錄下影片向議員韓世昱投訴。公車處表示，是有乘客不慎碰到緊急按鈕，因電腦判讀錯誤使得車門打開，但事後無法關上，便請乘客下車轉乘其他公車，而包含該車在內的4輛中古公車已全數入廠檢修。

有民眾向國民黨市議員韓世昱投訴，其所搭乘的204路線公車駕駛員昨天上午7時許，在車門未關閉情況下，卻讓公車行駛在東信國小到基隆女中路段，當時公車內還有部分乘客還站著，相當危險。

韓世昱今天接受媒體訪問表示，基隆市公車接二連三發生問題，希望基隆市府加速汰換老舊公車，讓民眾生命財產安全能獲得保障。

基隆市公車處營運室總站長鄭文彭表示，當時是有乘客不小心碰到公車緊急開關按鈕，因爲電腦判讀錯誤，使得車門打開，駕駛員當下有發現，開一小段路靠站重啟車輛後，車門仍無法關門，便請乘客下車轉搭下一班公車。

鄭文彭說，包含這輛中型公車在內，市府於8月間購入的4輛車齡9年中古中型公車，已全數停駛入廠檢修，以釐清電腦判讀錯誤原因。

基隆的605路線公車13日上午10時許，行經南榮路口站載運乘客時，因車門短路故障自動關閉，剛好1名婦人欲上車，婦人跌倒後碰撞地面受傷，所幸送醫治療後已無大礙，現今又再傳出204路線公車車門也故障，也讓民眾相當擔心日後搭乘公車安全。