台灣國際工具機展將以數位轉型、綠色轉型為主軸

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台灣工具機暨零組件公會陳伯佳18日主持會員大會宣布，工具機公會主辦兩年一度台灣工具機展，將逾2024年3月在台北南港展覽館舉行，以數位轉型及綠色轉型為主軸，以智慧聯網、綠色供應鏈及資源再利用等十項元素，串連完整工具機產業生態系，形塑工具機永續新未來。

此外，建請政府儘速洽簽FTA、加入CPTPP，協助業者爭取關稅優惠。由於台灣與中國大陸往來頻繁的洽公活動與參展需求，陳伯佳也呼籲政府適時放寬中國大陸商務人士來台申請。

陳伯佳去年10月接任工具機公會理事長以來，18日主持會員大會致詞表示，目前景氣很寒冷，他感謝經濟部長王美花每周末與工具機公會理監事開會，積極協助工具機業解決產業問題，並提供疫後產業振興的數位化與低碳化升級轉型計畫資源，並對經濟部採納工具機公會建言，協助國內業者穩定工業電價表達感謝之意。

陳伯佳指出，工具機公會今年新增E、S及G等3個專業委員會，現有專業委員會達7個，在全體理監事的支持下，以智庫委員會為核心，依工具機產業白皮書發展方向為指引，在技術研發、市場拓銷、產學合作、節能減碳、供應鏈管理及社會公益等都有不錯的成果展現。

技術委員會推動產業規範迄今，超過200家國內業者響應，產出多項設計規範與品質規範並開始於業界應用，後續將鎖定綠色工具機技術、智慧零組件、國產關鍵零組件應用等課題。而產學委員會則長期關注人才養成，積極爭取政府跨部會資源並推動iPAS產業人才能力鑑定，務實解決產業人才問題與落實產業人才職能培育。

今年E (環境保護)委員會與產業發展署、全國工業總會合作辦理多場碳盤查課程並建置國內第1條工具機減碳供應鏈，同時宣誓TMBA將推動工具機「產業類別規則」(PCR)，協助工具機暨零組件業者訂出碳足跡係數，加速完成產業碳盤查。

今年2月，S (企業社會責任)委員會號召會員廠商捐助資金及物資予土耳其震災，TMBA成為國內第一個響應政府賑災的產業公協會。此外，更以公會名義成立志工聯盟投入淨山與扶助弱勢活動。而G (公司治理)委員會聚焦供應鏈管理，協助會員廠商逐步建立數位化供應鏈管理能力，進而提升工具機產業供應鏈韌性。

陳伯佳指出， 工具機公會將逾2024年3月首次在台北南港展覽館，舉辦台灣國際工具機展(TMTS 2024)，產業推廣委員會規劃以10項展覽元素，結合數位化會展技術，展現數位轉型與綠色轉型，串連完整工具機產業生態系，形塑工具機永續新未來，TMTS 2024將提供參展商及參觀者前所未有的創新參展體驗。